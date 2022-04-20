ORO, Gold e XAUUSD - pagina 34

Nuovo commento
 

Le azioni di una società di estrazione dell'oro. NEM:


 
Perché diavolo questo argomento dovrebbe essere spostato in questa sezione?
 
prostotrader:
Perché diavolo avete spostato questo thread in questa sezione?

Questi sono anche i prezzi dell'oro, anche se potrebbe sorprendervi. 13 sterline per cosa?

 
Vitaly Muzichenko:

Ci vuole una macchina del tempo per tornare indietro nel tempo e comprare a quel prezzo. È più o meno come comprare un rublo a 45 anni.

Guardate l'immagine e supponete dove andrà il prezzo.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
 
Asilo, secondo trimestre. Mi dispiace.
 
Алексей Тарабанов:

Guardate l'immagine e supponete dove andrà il prezzo.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png

Hai le foto dei prezzi di 3 involucri e di un prodotto reale

 
Potrebbe certamente salire ora, ma 3 indiani sono contrari.
 
Vitaly Muzichenko:

Le vostre foto mostrano i prezzi di 3 involucri e di un prodotto reale.

Una moneta e una merce, per quanto riguarda le mie foto. Il prezzo di un derivato = il prezzo dell'oro per dollari/numero di azioni di un fondo che vende, compra e detiene solo oro - % di spese generali. Il risultato è 13 dollari. Il grafico è esattamente lo stesso di XAUUSD, la scala verticale è diversa. Provatelo - vi piacerà, avete solo bisogno dello status di investitore qualificato. Ho questo status dal 1997.

 
Ora è meglio vendere l'oro e i dollari e comprare tutto il resto. Tranne il rublo.
 
Al contrario. Confuso. Un dollaro per comprare, il resto come ha detto lui.
1...272829303132333435363738394041...100
Nuovo commento