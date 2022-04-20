ORO, Gold e XAUUSD - pagina 76
oggi al ribasso - ci sono punti da cui avviene l'inversione.
- dalle linee orizzontali gialle - punti di inversione verso l'alto.
In qualche modo tutto questo non è convincente...
Qui il prezzo è andato alla prima "linea gialla" - aperto!!!, e il prezzo è andato alla seconda "linea gialla"...
Cosa fare?
E chi ha detto che la "linea gialla" è stata disegnata nei punti giusti?... È tutta creatività naturale: volevo - ho disegnato una linea attraverso questo bel punto... Perché, mi piace molto questo punto ...! Ma è meglio essere sicuri e disegnare qualche linea in più - per non offendere nessuno!!.. Ora è davvero bello!
Quando li metto lì, è perché i livelli sono basati su Indicatori.
Vedo che ha già girato - di solito gira intorno alla linea grigia e torna a quella grigia opposta
Le linee gialle sono ordini in sospeso - il prezzo tocca l'acquisto. Le ho impostate lì perché i livelli sono dagli indicatori.
Li ho messi lì perché sono i livelli degli indicatori.
Immagina di fare trading cento anni fa: niente stop e ordini pendenti... Cosa farai...?
Tutti questi espedienti artificiali creano lo STESSO trading redditizio, infatti - confondono il trader, non permettendogli di prendere la decisione GIUSTA!
Secondo il tuo schema, tutti e tre gli ordini possono aprirsi al rialzo, e il prezzo continuerà lentamente a scivolare verso il basso...
QUALSIASI azione di un commerciante deve essere giustificata, non presa dal soffitto...
Tutto può succedere, il forex è imprevedibile e molto rischioso. Chi non corre rischi non beve champagne
Non vi sto forzando, ho dato la mia opinione ad alta voce, dipende da tutti.
tutto è possibile - il forex è imprevedibile e molto rischioso. Chi non rischia non beve champagne
È il tuo modo di convincerti a giustificare i tuoi stessi errori...?
chi non ha errori? - Gli errori ci insegnano la vita.
Solo chi non fa nulla non commette errori!
Questo è quello che voglio dire!
la frase "ciò che non ci uccide ci rende più forti" non si applica alla media dell'oro :-)