SanAlex:

oggi al ribasso - ci sono punti da cui avviene l'inversione.

- dalle linee orizzontali gialle - punti di inversione verso l'alto.

In qualche modo tutto questo non è convincente...

Qui il prezzo è andato alla prima "linea gialla" - aperto!!!, e il prezzo è andato alla seconda "linea gialla"...

Cosa fare?

E chi ha detto che la "linea gialla" è stata disegnata nei punti giusti?... È tutta creatività naturale: volevo - ho disegnato una linea attraverso questo bel punto... Perché, mi piace molto questo punto ...! Ma è meglio essere sicuri e disegnare qualche linea in più - per non offendere nessuno!!.. Ora è davvero bello!

Serqey Nikitin:

Non è convincente...

Il prezzo è andato alla prima linea gialla - ha aperto!!!!, e il prezzo è andato alla seconda linea gialla....

Cosa fare?

E chi ha detto che la "linea gialla" è stata disegnata nei punti giusti?... È tutta creatività naturale: volevo - ho disegnato una linea attraverso questo bel punto... Cosa, mi piace molto questo punto ...! Ma è meglio essere sicuri e disegnare qualche linea in più - per non offendere nessuno!!.. Ora è davvero bello!

Quando li metto lì, è perché i livelli sono basati su Indicatori.

Vedo che ha già girato - di solito gira intorno alla linea grigia e torna a quella grigia opposta

XAUUSDH2 2

 
SanAlex:

Le linee gialle sono ordini in sospeso - il prezzo tocca l'acquisto. Le ho impostate lì perché i livelli sono dagli indicatori.

Li ho messi lì perché sono i livelli degli indicatori.

Immagina di fare trading cento anni fa: niente stop e ordini pendenti... Cosa farai...?

Tutti questi espedienti artificiali creano lo STESSO trading redditizio, infatti - confondono il trader, non permettendogli di prendere la decisione GIUSTA!

Secondo il tuo schema, tutti e tre gli ordini possono aprirsi al rialzo, e il prezzo continuerà lentamente a scivolare verso il basso...

Serqey Nikitin:

QUALSIASI azione di un commerciante deve essere giustificata, non presa dal soffitto...

Immagina di fare trading cento anni fa: niente stop e ordini pendenti... Cosa farai...?

Tutti questi espedienti artificiali creano lo STESSO trading redditizio, infatti - confondono il trader, non permettendogli di prendere la decisione GIUSTA!

Il tuo schema può aprire tutti e tre gli ordini verso l'alto, e il prezzo continuerà lentamente a scivolare verso il basso...

Tutto può succedere, il forex è imprevedibile e molto rischioso. Chi non corre rischi non beve champagne

Non vi sto forzando, ho dato la mia opinione ad alta voce, dipende da tutti.

 
SanAlex:

tutto è possibile - il forex è imprevedibile e molto rischioso. Chi non rischia non beve champagne

È il tuo modo di convincerti a giustificare i tuoi stessi errori...?

Serqey Nikitin:

È il tuo modo di convincerti a giustificare i tuoi stessi errori...?

chi non ha errori? - Gli errori ci insegnano la vita.

 
SanAlex:

Chi non ha errori? - gli errori ci insegnano la vita

ENORME! Bella frase - possiamo coprirci da tutto...
 
SanAlex:

Chi non ha errori? - gli errori ci insegnano la vita

Solo chi non fa nulla non commette errori!

Vitaly Muzichenko:

Solo chi non fa nulla non sbaglia!

Questo è quello che voglio dire!

 
SanAlex:

Chi non ha errori? - Gli errori ci insegnano la vita.

la frase "ciò che non ci uccide ci rende più forti" non si applica alla media dell'oro :-)

