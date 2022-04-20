ORO, Gold e XAUUSD - pagina 75

Vladimir Baskakov:
Tutti coloro che commerciano sugli indicatori perdono, perché mostrano ciò che era

Beato chi crede, è caldo nel mondo

 
Vladimir Baskakov:
Tutti quelli che fanno trading sugli indicatori perdono, perché mostrano ciò che è stato

Hai ragione come sempre!

Le citazioni mostrano anche "cosa erano"... Tuttavia, questo non impedisce ai trader individuali di fare trading con profitto...

La cosa principale è avere più di un cervello nella testa, che collega le orecchie...

più possibilità verso l'obiettivo 1937.17

XAUUSDDaily 1937.17

 

Analisi intraday...

Quale timeframe dovresti scegliere per prendere profitto e aprire una posizione in una tendenza continua...?

Questa è una domanda che ogni trader decide dentro!...

Possibile variante di questa scelta:

Lo stato attuale del mercato è una continuazione della tendenza al ribasso.

tipo di vuole 1833.03 qui oggi

XAUUSDH2 1833.03

 
Comprate oro solo a lungo e medio termine. Penso che questa opzione sia almeno supportata dai fondamentali.
 
Ramiz Mavludov:
L'oro si compra solo a lungo e medio termine. Penso che questa opzione sia almeno supportata dai fondamentali.

È possibile fare trading con una tale strategia...

Ma è meglio fare l'analisi da soli ed essere responsabili di eventuali perdite...




Analisiattuale: tendenza al ribasso (tutti gli indicatori sono giù)...

Serqey Nikitin:

È possibile fare trading anche con questa strategia...

al momento, c'è una migliore possibilità di rialzo fino a quando non scende sotto il Pivot - solo il rialzo,

XAUUSDH1 1786,62

 
SanAlex:

al momento, c'è una migliore possibilità del top, finché non scende sotto il Pivot - solo il top,


Ridicolo...

Rischiando i TUOI SOLDI e ragionando "più possibilità"... Forse basta lanciare una moneta...?

oggi al ribasso - ci sono punti da cui avviene l'inversione.

- dalle linee orizzontali gialle - punti di inversione verso l'alto.

XAUUSDH2 1767,54

