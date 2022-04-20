ORO, Gold e XAUUSD - pagina 75
Tutti coloro che commerciano sugli indicatori perdono, perché mostrano ciò che era
Beato chi crede, è caldo nel mondo
Hai ragione come sempre!
Le citazioni mostrano anche "cosa erano"... Tuttavia, questo non impedisce ai trader individuali di fare trading con profitto...
La cosa principale è avere più di un cervello nella testa, che collega le orecchie...
più possibilità verso l'obiettivo 1937.17
Analisi intraday...
Quale timeframe dovresti scegliere per prendere profitto e aprire una posizione in una tendenza continua...?
Questa è una domanda che ogni trader decide dentro!...
Possibile variante di questa scelta:
Lo stato attuale del mercato è una continuazione della tendenza al ribasso.
tipo di vuole 1833.03 qui oggi
L'oro si compra solo a lungo e medio termine. Penso che questa opzione sia almeno supportata dai fondamentali.
È possibile fare trading con una tale strategia...
Ma è meglio fare l'analisi da soli ed essere responsabili di eventuali perdite...
Analisiattuale: tendenza al ribasso (tutti gli indicatori sono giù)...
È possibile fare trading anche con questa strategia...
al momento, c'è una migliore possibilità di rialzo fino a quando non scende sotto il Pivot - solo il rialzo,
al momento, c'è una migliore possibilità del top, finché non scende sotto il Pivot - solo il top,
Ridicolo...
Rischiando i TUOI SOLDI e ragionando "più possibilità"... Forse basta lanciare una moneta...?
oggi al ribasso - ci sono punti da cui avviene l'inversione.
- dalle linee orizzontali gialle - punti di inversione verso l'alto.