ORO, Gold e XAUUSD - pagina 86
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
I miei pensieri sull'oro
I miei pensieri sull'oro
Analisi sull'oro:
Guardiamo due grafici...
Sul grafico H8 - la tendenza generale...
Sul grafico H2 - lo stato attuale della coppia...
1. definire la tendenza GENERALE:
Lo stato attuale è in tendenza verso l'alto (indicatori 3 e 7 in positivo).
2. Tendenza intraday:
Lo stato attuale è Ind. 3 e 7 sono in posizione negativa, significa che c'è un pullback.
Se lavoriamo sulle inversioni, H2 è abbastanza buono...
Se si lavora sulle tendenze, ora - fuori dal mercato, aspettando l'inversione di TUTTI gli indicatori in una direzione...
P.S. La sottigliezza principale nelle strategie trend following è il momento della dissolvenza della tendenza ...
Per me, ho definito questo momento come un'inversione della linea dell'indicatore 3 sul grafico H2 ...
Cioè se l'indicatore H2 3 ha invertito, poi va BORDER per aprire nuove posizioni, in attesa del segnale principale posizioni aperte per la chiusura, cioè passare attraverso "0" indicatore 3 sul H2 o H2 indicatore ind7, che funzionerà più veloce ...
Ma questa è la mia strategia e la mia analisi, e altri trader potrebbero non essere d'accordo...
Qualsiasi prezzo futuro che colpisce la zona di qualsiasi linea incontrerà un serio agguato. Testato nel tempo).
Se il prezzo colpisce una qualsiasi linea in futuro incontrerà una seria imboscata.
E se il prezzo non arriva "nella zona di qualsiasi linea" in futuro...?
XAU\USD-H1 Di solito questo è il posto dove avviene la parte difficile - vediamo che vuole andare giù, ma si precipiterà su.
MA144 sotto il prezzo - tiene meglio.
XAUUSDH4 qui la MA144 è anche più bassa - tiene
XAU\USD-Daily è anche visibile - regge meglio
E se in futuro il prezzo non cade "nella zona di qualsiasi linea"...?
Ci sono sempre linee sopra e sotto il prezzo. L'offerta di denaro è limitata nel nostro piccolo mondo. Il FA dirige il prezzo e spetta all'AT regolare i pivot point. Il TA è secondario nell'influenzare il prezzo. I livelli forti possono essere penetrati dalla FA alle nuove linee.
Ci sono sempre linee sopra e sotto il prezzo.
Hai ragione, ci sono sempre mani birichine che possono disegnare qualche centinaio di linee per renderlo "sempre"...
Ci sono sempre linee sopra e sotto il prezzo. L'offerta di denaro è limitata nel nostro piccolo mondo. Il prezzo è diretto dal FA e la correzione dei punti pivot è a carico del TA. La TA è secondaria rispetto al prezzo. I livelli forti possono essere guidati come un orologio dalla FA a nuove linee.
XAU\USD-H1 Di solito c'è una truffa a questo punto - vediamo che vuole andare giù, ma strapperà su.
MA144 sotto il prezzo - tiene meglio su.
XAUUSDH4 qui MA144 è anche inferiore - tieni duro
XAU\USD-Daily è anche visibile - tiene meglio.
Sì, di solito è così. Aspettiamo.
Sì, di solito funziona così. Aspettiamo.
Qualsiasi analisi deve necessariamente essere verificata dalla pratica...
Altrimenti, che senso hanno queste analisi...?
Il lato positivo è che..:
1. C'è un'eliminazione degli analisti di sinistra...
2. Un fattore di apprendimento in vista di analisi di successo ...
3. Il confronto della vostra analisi con l'analista - aumentando la fiducia del commerciante in caso di un risultato positivo ...