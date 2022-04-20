ORO, Gold e XAUUSD - pagina 86

mixail789 mixajlof #:

I miei pensieri sull'oro

Analisi sull'oro:

Guardiamo due grafici...

Sul grafico H8 - la tendenza generale...

Sul grafico H2 - lo stato attuale della coppia...

1. definire la tendenza GENERALE:

Lo stato attuale è in tendenza verso l'alto (indicatori 3 e 7 in positivo).


2. Tendenza intraday:

Lo stato attuale è Ind. 3 e 7 sono in posizione negativa, significa che c'è un pullback.


Se lavoriamo sulle inversioni, H2 è abbastanza buono...

Se si lavora sulle tendenze, ora - fuori dal mercato, aspettando l'inversione di TUTTI gli indicatori in una direzione...


P.S. La sottigliezza principale nelle strategie trend following è il momento della dissolvenza della tendenza ...

Per me, ho definito questo momento come un'inversione della linea dell'indicatore 3 sul grafico H2 ...

Cioè se l'indicatore H2 3 ha invertito, poi va BORDER per aprire nuove posizioni, in attesa del segnale principale posizioni aperte per la chiusura, cioè passare attraverso "0" indicatore 3 sul H2 o H2 indicatore ind7, che funzionerà più veloce ...

Ma questa è la mia strategia e la mia analisi, e altri trader potrebbero non essere d'accordo...

 

Qualsiasi prezzo futuro che colpisce la zona di qualsiasi linea incontrerà un serio agguato. Testato nel tempo).

a953

 
Uladzimir Izerski #:

Se il prezzo colpisce una qualsiasi linea in futuro incontrerà una seria imboscata.

E se il prezzo non arriva "nella zona di qualsiasi linea" in futuro...?

XAU\USD-H1 Di solito questo è il posto dove avviene la parte difficile - vediamo che vuole andare giù, ma si precipiterà su.

XAUUSDH1 MA144 sotto il prezzo - tiene meglio.

XAUUSDH4 qui la MA144 è anche più bassa - tiene

XAUUSDH4

XAU\USD-Daily è anche visibile - regge meglio

XAUUSDDaily


 
Serqey Nikitin #:

E se in futuro il prezzo non cade "nella zona di qualsiasi linea"...?

Ci sono sempre linee sopra e sotto il prezzo. L'offerta di denaro è limitata nel nostro piccolo mondo. Il FA dirige il prezzo e spetta all'AT regolare i pivot point. Il TA è secondario nell'influenzare il prezzo. I livelli forti possono essere penetrati dalla FA alle nuove linee.

 
Uladzimir Izerski #:

Ci sono sempre linee sopra e sotto il prezzo.

Hai ragione, ci sono sempre mani birichine che possono disegnare qualche centinaio di linee per renderlo "sempre"...

Uladzimir Izerski #:

Ci sono sempre linee sopra e sotto il prezzo. L'offerta di denaro è limitata nel nostro piccolo mondo. Il prezzo è diretto dal FA e la correzione dei punti pivot è a carico del TA. La TA è secondaria rispetto al prezzo. I livelli forti possono essere guidati come un orologio dalla FA a nuove linee.

A proposito, ho trovato un indicatore principale. Non crederete a quello che è - il timeframe inferiore
 
SanAlex #:

XAU\USD-H1 Di solito c'è una truffa a questo punto - vediamo che vuole andare giù, ma strapperà su.

MA144 sotto il prezzo - tiene meglio su.

XAUUSDH4 qui MA144 è anche inferiore - tieni duro

XAU\USD-Daily è anche visibile - tiene meglio.



Sì, di solito è così. Aspettiamo.

 
Алексей Тарабанов #:

Sì, di solito funziona così. Aspettiamo.

Qualsiasi analisi deve necessariamente essere verificata dalla pratica...

Altrimenti, che senso hanno queste analisi...?

Il lato positivo è che..:

1. C'è un'eliminazione degli analisti di sinistra...

2. Un fattore di apprendimento in vista di analisi di successo ...

3. Il confronto della vostra analisi con l'analista - aumentando la fiducia del commerciante in caso di un risultato positivo ...

