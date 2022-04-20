ORO, Gold e XAUUSD - pagina 91
in breve - qualche idea?
l'idea è una correzione, non una tendenza)
Comprare oro al mattino!
Comprare oro al mattino!
L'altro giorno stavo già vendendo in giornata.
Era una piccola e sfacciata speculazione intraday :)
Il lungo è più di un lungo.
ed ecco un'altra immagine.
Analisi sull'oro:
La situazione attuale è piatta (gli indicatori sono in direzioni diverse)... E così si può lavorare in un canale, da bordo a bordo..., o scalping...
L'opzione migliore - fuori dal mercato, per aspettare l'inversione di tutti gli indicatori in una direzione ... E 'molto più affidabile.
XAUUSDH2 Obiettivo 1955,76