in breve - qualche idea?

l'idea è una correzione, non una tendenza)

 
Comprare oro al mattino!

 
Invano

 
L'altro giorno stavo già vendendo in giornata.

Era una piccola e sfacciata speculazione intraday :)

 
Ogni trader ha la propria metodologia per valutare lo stato attuale del mercato... E, nella maggior parte dei casi, ci sono abbastanza sottigliezze minori, più esperienza...
 

Il lungo è più di un lungo.

ed ecco un'altra immagine.


 
ORO-6,22 vendite allo scoperto al mattino.
 

Analisi sull'oro:



La situazione attuale è piatta (gli indicatori sono in direzioni diverse)... E così si può lavorare in un canale, da bordo a bordo..., o scalping...

L'opzione migliore - fuori dal mercato, per aspettare l'inversione di tutti gli indicatori in una direzione ... E 'molto più affidabile.

XAUUSDH2 Obiettivo 1955,76

1955.76

 
finora una vendita intraday ordinata di ORO-6,22
