ORO, Gold e XAUUSD - pagina 90

Nuovo commento
 
Yuriy Zaytsev #:

Con un'alta probabilità di salire per ora.

Sono d'accordo, finora su uno sfondo di notizie negative con un'alta probabilità di salire

 
Yuriy Zaytsev #:

Con un'alta probabilità di salire finora.

Questo è un po' un sacco misto.

Sono entrato nel buy a 1894, proprio sul punto, ma sono uscito molto presto. Ho preso un bel po', ho aspettato il pullback e sono entrato di nuovo.

L'ambivalenza riflette il fatto che ci sono poche informazioni affidabili, è disponibile solo in pubblicazioni europee indipendenti, ed è difficile prevedere cosa pensano i soldi.

Ci sono 2 eventi con l'oro: può essere scaricato per ottenere contanti per scopi "guidati" - poi il prezzo scende.

Oppure possono comprarlo per proteggersi.

In generale, faccio trading in un range, per lo più compro da lotti, piccoli lotti e con attenzione.

Mi sembra che questo sia un po' un brutto momento per comprare sul fondo e sedersi "flat".

 
Vitaly Muzichenko #:

E' un po' un miscuglio di cose.

Sono entrato nel buy a 1894, ma sono uscito molto presto. Ho preso solo un po', ho aspettato un pullback e poi sono entrato di nuovo.

L'ambivalenza è dovuta al fatto che c'è poca informazione affidabile, è disponibile solo in pubblicazioni europee indipendenti, ed è difficile prevedere cosa pensano gli enti monetari.

Ci sono 2 eventi con l'oro: può essere scaricato per ottenere contanti per scopi "guidati" - poi il prezzo scende.

O potrebbe essere comprato per proteggersi.

In generale, faccio trading in un range, per lo più compro da lotti, piccoli lotti e con attenzione.

Per me non è il momento giusto per comprare al fondo e sedersi in modo piatto.

Opzioni oro scadenza mese oggi e riferire domani (newmont goldcorp(NEM) )

società di estrazione dell'oro

 
mixail789 mixajlof #:

Opzioni oro scadenza mese oggi e riferire domani (newmont goldcorp(NEM) )

società di estrazione dell'oro

Cosa sta succedendo ora, perché è così?

Anche gli indici pindos sono in un'inversione a U.

 
Vitaly Muzichenko #:

Cosa sta succedendo ora, perché è così?

Gli indici del pindo sono anche in un'inversione.

Notizie molto negative, ora mi asterrò dal trading almeno fino alla fine della prossima settimana, volatilità molto forte nei mercati e incertezza in oro e indici.


 
L'oro è ora destinato a salire a passi da gigante, grazie alle proprietà protettive di questo bene.
 
Sergei Naslednikov #:
Ora l'oro crescerà come il lievito, a causa delle proprietà difensive di questo bene...

Beh, sì... Forse aumenterà... Forse no...

Data la forma a dente di sega di qualsiasi coppia, la crescita è destinata ad avvenire un giorno...

Quindi facendo queste "previsioni" non si rischia nulla...

 

Previsioni di Goldman Sachs per il 2022


 
mixail789 mixajlof #:

Previsioni di Goldman Sachs per il 2022


in breve - qualche idea?


 
Yuriy Zaytsev #:

in breve - qualche idea?

il contrario fino a domani credo

Almeno mi aspetto che al tasso della Fed
1...838485868788899091929394959697...100
Nuovo commento