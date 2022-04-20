ORO, Gold e XAUUSD - pagina 90
Con un'alta probabilità di salire per ora.
Sono d'accordo, finora su uno sfondo di notizie negative con un'alta probabilità di salire
Con un'alta probabilità di salire finora.
Questo è un po' un sacco misto.
Sono entrato nel buy a 1894, proprio sul punto, ma sono uscito molto presto. Ho preso un bel po', ho aspettato il pullback e sono entrato di nuovo.
L'ambivalenza riflette il fatto che ci sono poche informazioni affidabili, è disponibile solo in pubblicazioni europee indipendenti, ed è difficile prevedere cosa pensano i soldi.
Ci sono 2 eventi con l'oro: può essere scaricato per ottenere contanti per scopi "guidati" - poi il prezzo scende.
Oppure possono comprarlo per proteggersi.
In generale, faccio trading in un range, per lo più compro da lotti, piccoli lotti e con attenzione.
Mi sembra che questo sia un po' un brutto momento per comprare sul fondo e sedersi "flat".
Opzioni oro scadenza mese oggi e riferire domani (newmont goldcorp(NEM) )
società di estrazione dell'oro
Cosa sta succedendo ora, perché è così?
Anche gli indici pindos sono in un'inversione a U.
Notizie molto negative, ora mi asterrò dal trading almeno fino alla fine della prossima settimana, volatilità molto forte nei mercati e incertezza in oro e indici.
Ora l'oro crescerà come il lievito, a causa delle proprietà difensive di questo bene...
Beh, sì... Forse aumenterà... Forse no...
Data la forma a dente di sega di qualsiasi coppia, la crescita è destinata ad avvenire un giorno...
Quindi facendo queste "previsioni" non si rischia nulla...
Previsioni di Goldman Sachs per il 2022
in breve - qualche idea?
il contrario fino a domani credoAlmeno mi aspetto che al tasso della Fed