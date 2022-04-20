ORO, Gold e XAUUSD - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non è chiaro perché l'oro dovrebbe cadere, questo è il quadro che ottengo:
Il valore dell'oro in rubli:
Il fatto è che il valore dell'oro è strettamente legato all'indice del dollaro.
In questo momento, il Dollar Index è 95,17, che è un valore MOLTO basso per il recente passato.
Ci sono momenti in cui l'indice sale e l'oro sale, mostra che c'è un potenziale di crescita, MA
Non appena l'indice sale al di sopra, l'oro comincia a scendere bruscamente (prese di profitto e cash out)
Aggiunto
Ecco un interessante articolo sull'oro
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
Il fatto è che il valore dell'oro è strettamente legato all'indice del dollaro.
...
Può giustificare matematicamente questo? Almeno a livello di correlazione?
Può giustificare matematicamente questo? Almeno a livello di correlazione?
È strano, Vasily, che tu abbia bisogno di spiegarlo...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
Aggiunto
Il valore dell'oro è denominato in dollari, quindi
Dollaro economico significa oro costoso, e viceversa.
È strano, Vasily, che tu debba spiegare questo...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
Aggiunto
Il valore dell'oro è denominato in dollari, quindi
Un dollaro a buon mercato è oro costoso, e viceversa.
Tu sei il nostro Capitan Ovvio!
E se scrivessi sullo steccato che il prezzo dell'oro dipende dai cicli solari e l'argento dalle fasi della luna, mi credereste?
Naturalmente il prezzo dell'oro, proprio come qualsiasi altra merce, comprese le valute, i bitcoin, gli indici ecc. è denominato in dollari. E naturalmente l'oro è correlato a tutti gli altri strumenti mentali e non mentali del mondo, compreso il famigerato indice del dollaro. Tuttavia, questa correlazione è molto debole e specifica. Pertanto, si può dire che il valore dell'oro è direttamente collegato all'indice del dollaro.
Lei è il nostro Capitan Ovvio!
E se scrivessi sullo steccato che il prezzo dell'oro dipende dai cicli solari e l'argento dalle fasi della luna, mi credereste?
Naturalmente il prezzo dell'oro, proprio come qualsiasi altra merce, comprese le valute, i bitcoin, gli indici ecc. è denominato in dollari. E naturalmente l'oro è correlato a tutti gli altri strumenti mentali e non mentali del mondo, compreso il famigerato indice del dollaro. Tuttavia, questa correlazione è molto debole e specifica. Pertanto, si può dire che il valore dell'oro dipende direttamente dall'indice del dollaro.
Ben detto, ma perché?
Dove sono le sue argomentazioni che non è così?
In prima approssimazione:
Il p-value è basso e la correlazione c'è, ma debole.
Questo test non prova in alcun modo che l'oro sia direttamente dipendente dal dollaro, ma dice l'ovvio: tutti gli strumenti del mercato sono correlati tra loro in misura maggiore o minore.
In prima approssimazione:
Il p-value è basso e la correlazione c'è, ma debole.
Questo test non prova in alcun modo che l'oro sia direttamente dipendente dal dollaro, ma dice l'ovvio: tutti gli strumenti del mercato sono correlati in misura maggiore o minore.
Fico!
Continuate a fare un buon lavoro!
Userò questi dati:
In prima approssimazione:
Il p-value è basso e la correlazione c'è, ma debole.
Questo test non dimostra che l'oro dipende direttamente dal dollaro, ma dice l'ovvio: tutti gli strumenti del mercato sono correlati tra loro in misura diversa.
Vasily, Larry Williams ha scritto sulla relazione tra l'oro e l'indice del dollaro.
Vasily, il tuo idolo Larry Williams ha anche scritto sulla relazione tra l'oro e l'indice del dollaro.
Vasily, come si determina la dipendenza dell'uno e dell'altro?
È quello che fanno tutti: sovrapporre un grafico all'altro.
Se è quello a cui siete abituati, siete i benvenuti...