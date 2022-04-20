ORO, Gold e XAUUSD - pagina 7

Nuovo commento
 
Sergey Chalyshev:

Non è chiaro perché l'oro dovrebbe cadere, questo è il quadro che ottengo:


Il valore dell'oro in rubli:



Il fatto è che il valore dell'oro è strettamente legato all'indice del dollaro.

In questo momento, il Dollar Index è 95,17, che è un valore MOLTO basso per il recente passato.

Ci sono momenti in cui l'indice sale e l'oro sale, mostra che c'è un potenziale di crescita, MA

Non appena l'indice sale al di sopra, l'oro comincia a scendere bruscamente (prese di profitto e cash out)

Aggiunto

Ecco un interessante articolo sull'oro

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi

 
prostotrader:

Il fatto è che il valore dell'oro è strettamente legato all'indice del dollaro.

...

Può giustificare matematicamente questo? Almeno a livello di correlazione?

 
Vasiliy Sokolov:

Può giustificare matematicamente questo? Almeno a livello di correlazione?

È strano, Vasily, che tu abbia bisogno di spiegarlo...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

Aggiunto

Il valore dell'oro è denominato in dollari, quindi

Dollaro economico significa oro costoso, e viceversa.

Как и от чего зависят цены на золото
Как и от чего зависят цены на золото
  • Викентий Липскеров
  • golden-inform.ru
Единственным товаром, всегда пользующимся спросом является золото. Оно никогда не будет лишено внимания. Драгоценности всегда пользуются огромной популярностью и поэтому спрос на них никогда не упадет. Можно заметить, что цена на золото не стоит на месте. Она постоянно меняется. Так от чего зависит цена на золото? Попробуем в этом немного...
 
prostotrader:

È strano, Vasily, che tu debba spiegare questo...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

Aggiunto

Il valore dell'oro è denominato in dollari, quindi

Un dollaro a buon mercato è oro costoso, e viceversa.

Tu sei il nostro Capitan Ovvio!

E se scrivessi sullo steccato che il prezzo dell'oro dipende dai cicli solari e l'argento dalle fasi della luna, mi credereste?

Naturalmente il prezzo dell'oro, proprio come qualsiasi altra merce, comprese le valute, i bitcoin, gli indici ecc. è denominato in dollari. E naturalmente l'oro è correlato a tutti gli altri strumenti mentali e non mentali del mondo, compreso il famigerato indice del dollaro. Tuttavia, questa correlazione è molto debole e specifica. Pertanto, si può dire che il valore dell'oro è direttamente collegato all'indice del dollaro.

 
Vasiliy Sokolov:

Lei è il nostro Capitan Ovvio!

E se scrivessi sullo steccato che il prezzo dell'oro dipende dai cicli solari e l'argento dalle fasi della luna, mi credereste?

Naturalmente il prezzo dell'oro, proprio come qualsiasi altra merce, comprese le valute, i bitcoin, gli indici ecc. è denominato in dollari. E naturalmente l'oro è correlato a tutti gli altri strumenti mentali e non mentali del mondo, compreso il famigerato indice del dollaro. Tuttavia, questa correlazione è molto debole e specifica. Pertanto, si può dire che il valore dell'oro dipende direttamente dall'indice del dollaro.


Ben detto, ma perché?

Dove sono le sue argomentazioni che non è così?

 

In prima approssimazione:

> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F)
> summary(lmd)

Call:
lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F)

Residuals:
      Min        1 Q    Median        3 Q       Max 
-0.047555 -0.019711 -0.002173  0.019627  0.047391 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.8181715  0.0249617   32.78   <2 e-16 ***
tbl$GOLD.F  0.0002259  0.0000200   11.29   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2856,    Adjusted R-squared:  0.2834 
F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF,  p-value: < 2.2 e-16

Il p-value è basso e la correlazione c'è, ma debole.

Questo test non prova in alcun modo che l'oro sia direttamente dipendente dal dollaro, ma dice l'ovvio: tutti gli strumenti del mercato sono correlati tra loro in misura maggiore o minore.

 
Vasiliy Sokolov:

In prima approssimazione:

Il p-value è basso e la correlazione c'è, ma debole.

Questo test non prova in alcun modo che l'oro sia direttamente dipendente dal dollaro, ma dice l'ovvio: tutti gli strumenti del mercato sono correlati in misura maggiore o minore.


Fico!

Continuate a fare un buon lavoro!

Userò questi dati:


 
Vasiliy Sokolov:

In prima approssimazione:

Il p-value è basso e la correlazione c'è, ma debole.

Questo test non dimostra che l'oro dipende direttamente dal dollaro, ma dice l'ovvio: tutti gli strumenti del mercato sono correlati tra loro in misura diversa.


Vasily, Larry Williams ha scritto sulla relazione tra l'oro e l'indice del dollaro.

 
Mikhail Simakov:

Vasily, il tuo idolo Larry Williams ha anche scritto sulla relazione tra l'oro e l'indice del dollaro.

Non ho idoli. Ma come trader rispetto Larry. Ha scritto su questa dipendenza ad un livello più sensato e tecnico. Non nego la dipendenza dell'oro dall'indice del dollaro, ma quello che Misha mostra sono due grafici diversi sovrapposti.
 

Vasily, come si determina la dipendenza dell'uno e dell'altro?

È quello che fanno tutti: sovrapporre un grafico all'altro.

Se è quello a cui siete abituati, siete i benvenuti...


1234567891011121314...100
Nuovo commento