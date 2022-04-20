ORO, Gold e XAUUSD - pagina 20

Forse ci arriveremo dopo le 15 di oggi.

[Eliminato]  
prostotrader:

Forse finiremo dopo le 15 di oggi.

E dov'era lo stop del tuo trade? Sotto il minimo (1430)?

[Eliminato]  

Sì! - XAUUSDM5 sta andando bene

XAUUSDM5

 
Nel frattempo la produzione industriale in Cina si sta riprendendo. E il petrolio è tornato un po' indietro, già a ~30 USD.
[Eliminato]  

vuole girare - giallo orizzontale, stop

XAUUSDM5

[Eliminato]  

probabilmente scenderà ancora

Foto di

XAUUSDM5

 
Alexsandr San:

probabilmente scenderà ancora


Ho avuto un buon inizio, ma tutto quello che ho è sparito)).

Mi aspetto 1600+ e poi un pullback a 1580 +- lì per rimanere in giro e disegnare il terzo top. IHMO...

[Eliminato]  
GhostMan:

Sei partito così bene che ora sono senza soldi))?

no!

XAUUSDH2

[Eliminato]  

Sto ancora cercando un modello.

Sto ancora cercando un modello.

oggi 17000 rubli. +

Colpo777i.PNG

 
Alexey Kozitsyn:

E dov'era lo stop del tuo trade? Sotto il minimo (1430)?

Non faccio trading con gli stop.

