La figlia ha anche preso l'1,5-2% sull'oro. Il mondo sta cadendo a pezzi.

 
Quando qualcosa crolla, e ancora di più quando il mondo intero crolla, allora la decisione peggiore è quella di vendere oro e comprare carta.

 
Mi dispiace, ma l'oro non andrà sotto i 1750 domani. Questo è il mio punto.

 
Perché dovrebbe cadere?

 
Perché è il momento.

Sì, è un casino. - ma c'è la speranza che le cose possano ancora migliorare. Il livello 1957.96 non è stato sfondato, quindi dovrebbe scendere da lì.
più possibilità del top oggi

ancora, ancora punta alla cima

ora 18.05 a 20.00 può cambiare direzione verso il basso

Transazione corrente


Supervisione + riempimento.


 
Compra a 1750-1800 sterline l'oncia e non preoccuparti di nulla.
 
Compra a 1750-1800 sterline l'oncia e non preoccuparti di nulla.

Ci vuole una macchina del tempo per tornare indietro nel tempo e comprare a quel prezzo. È più o meno come comprare un rublo a 45

