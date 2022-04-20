ORO, Gold e XAUUSD - pagina 33
La figlia ha anche preso l'1,5-2% sull'oro. Il mondo sta cadendo a pezzi.
Quando qualcosa crolla, e ancora di più quando il mondo intero crolla, allora la decisione peggiore è quella di vendere oro e comprare carta.
Mi dispiace, ma l'oro non andrà sotto i 1750 domani. Questo è il mio punto.
Perché dovrebbe cadere?
Perché è il momento.
più possibilità del top oggi
--------------
ancora, ancora punta alla cima
---------------------
ora 18.05 a 20.00 può cambiare direzione verso il basso
Transazione corrente
Supervisione + riempimento.
Compra a 1750-1800 sterline l'oncia e non preoccuparti di nulla.
Ci vuole una macchina del tempo per tornare indietro nel tempo e comprare a quel prezzo. È più o meno come comprare un rublo a 45