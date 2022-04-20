ORO, Gold e XAUUSD - pagina 9
L'Ind USD può scendere ancora per molto tempo, dato che il ciclo di 7 anni di indebolimento dell'USD è iniziato. E per l'oro, è un classico.
Maxim, secondo me, hai fatto una previsione molto logica e convincente. Probabilmente a causa dell'indebolimento dell'USD vedremo un'ulteriore crescita dell'EURUSD. Anche sopra 1,1800. Ora sono le 12:00. Finora EURUSD su D1 ha tirato indietro per due giorni. Ma oggi (20 luglio) alle 14:45 ora di Kiev il tasso di interesse EUR. E il 26 luglio il tasso di interesse del dollaro. E questo è tutto, credo, la tregua fino al 7 settembre (tasso di interesse EUR). Quindi, il 20 luglio e il 26 luglio determineranno il comportamento di EURUSD per questo segmento di tempo - fino al 7 settembre. Molto probabilmente, ci sarà un appartamento, ma vedremo.
Purtroppo non ho il grafico della ECU prima del 1990, sarebbe interessante seguirlo, ma c'è un periodo distinto di 7 anni dal 1990, si può anche ricontrollare. E in generale tutto il grafico è intuitivo allo specchio :)
Non so esattamente quanto forte possa essere la crescita perché non c'è un collante per l'Equus, ma possiamo supporre almeno una correzione del 50% rispetto al precedente ciclo di sette anni.
E nelle settimane la formazione verso il basso era ovviamente una correzione. Classicamente, se c'è un triangolo nel mezzo e ci sono solo 2 onde, non può essere altro che uno zigzag. E le gambe di uno zigzag sono quasi uguali in lunghezza e in tempo, il che può indicare proprio che questa formazione ha lavorato da sola e la tendenza a lungo termine dovrebbe cambiare.
E se volete fantasticare un po' su un grafico mensile, allora:
Verne, non è una fantasia, ma una previsione secondo il principio della minor resistenza - il modo più facile per la quotazione di muoversi, la risposta è nei cicli simili.
Voglio dire, è abbastanza probabile che Trump sia davvero il protetto di Putin (sto scherzando) :)
Il tempo lo dirà.
Fammi sapere quando scatta il tuo stop, venderò anche
Intendi stoploss? Uno è già scattato. Sto testando il mio neuronet, mi sono così eccitato, i segnali delle ultime 4 settimane erano precisi. Mancato questa volta, l'ho addestrata. Insiste ancora ad abbassare il prezzo per la prossima settimana
Ciao ragazzi. C'è qualcuno là fuori che commercia attivamente l'oro? Mi chiedo su quali dati basate le vostre decisioni?
E una seconda domanda, chi ha avuto successo e da quanto tempo fa trading? Interessato ai risultati di altri su questo strumento
È troppo pigro per leggere prima l'argomento?
L'ho letto, 4-7 persone scrivono pensieri diversi sulla correlazione con il dollaro, cicli di 7 anni ecc. Sono davvero curioso, chi commercia questo strumento e qual è il successo? Per esempio: sto perdendo, commercio a 0, sono uno di quel 5% che ha cosa, o sono solo un dio)))
Analizza i grafici un po' più grandi di M5, per esempio D1 e superiori.
Sembra che dobbiamo vendere un po' alla volta: