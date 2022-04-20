ORO, Gold e XAUUSD - pagina 72
А 0. Allegare tutti gli indicatori conosciuti al grafico, non significa fare trading sul sistema, è una poltiglia
Il tuo nemico è l'ignoranza e quindi il tuo giudizio categorico!
C'è un unico sistema di analisi su tutti i grafici: DML&EWA Technique!
Consiste di due moduli di programma: il programma-consulente Elliott Wave Maker e l'indicatore WLM (metronomo dei livelli d'onda), che non predice nulla, ma consiglia solo di non scendere sulla scala di marcatura delle onde!
Gli obiettivi al rialzo sul livello superiore dell'onda Minute non sono stati raggiunti.
Il prezzo è strettamente bloccato nel canale di equilibrio Andrews Pitchfork del livello dell'onda Minuette:
Le previsioni non hanno senso fino a quando non si esce dal canale di equilibrio, a meno che non si consideri la natura co-direzionale del movimento dei prezzi ai livelli di 2-3 onde superiori.
Chi ha qualche suggerimento?
A partire da lunedì +/-1875
Chi ha qualche suggerimento?
Analisi:
Analisi attuale - tendenza al ribasso (tutti gli indicatori sono giù) ....
Outlook - per quanto tempo la tendenza sarà al ribasso..., non lo so (non sono Vanga)... Dobbiamo aspettare che il gruppo di indicatori più veloce giri per chiudere la posizione...
quali indicatori?
quali sono gli indicatori?
Puoi guardare nel tuo profilo. Sembra che tu sia sul forum da molto tempo.
Dovete avere gli stessi - ho guardato ora nel vostro profilo, i nomi degli indicatori sono quasi simili
Non ci sono prerequisiti per un calo dei prezzi, tranne che per un prezzo troppo alto
ognuno lo vede in modo diverso - se il prezzo scende sotto 1840 e vi rimane, possiamo aspettarci un calo a 1705,64
- ma finora sembra che voglia andare fino a 1967.52