ORO, Gold e XAUUSD - pagina 63

Nuovo commento
 
Vladimir Baskakov:
Alexey, la tendenza è al rialzo, quindi un rimbalzo è una caduta ;).

Analisi :

Lo stato attuale è un piatto (indicatori che puntano in direzioni diverse) ... o un canale orizzontale ... quello che è più conveniente ...

Quando il piatto, altre strategie sono usate rispetto alla tendenza, più veloce...


Se la priorità del commerciante è l'AFFIDABILITÀ del commercio, le aree piatte sono meglio da saltare...

[Eliminato]  
Serqey Nikitin:

Analisi :

Lo stato attuale è un piatto (indicatori che puntano in direzioni diverse) ... Beh, o un canale orizzontale - quello che è più conveniente ...

Quando il piatto, altre strategie sono usate rispetto alla tendenza, più veloce...


Se la priorità del commerciante è l'AFFIDABILITÀ del commercio, le aree piatte sono meglio da saltare...

Saltalo, chi ti costringe a
 

Analisi preliminare dell'ingresso futuro:



 
Александр:

Analisi preliminare dell'ingresso futuro:

Troppo tirato giù, potrebbe non tornare su

 
VVT:

Troppo tirato giù, potrebbe non tornare su

Lo faranno, accorciamolo ))))

 
Александр:

Loro lo faranno, noi lo metteremo in cortocircuito ))))

C'è una battuta in ogni battuta.

 
Beh, ne abbiamo venduto un po', ora possiamo comprarne un po'.
 

Non toccate l'oro finché non capite come si forma il suo prezzo.

C'è una parola per questo: Triarius. Con i romani era la terza fila; formata da vecchi e provati combattenti. Davanti sono arrivati i giovani.

Negli anni '90, un mio amico ha costruito un business in questo modo: 2 strati altamente redditizi (il primo era uno schema piramidale); il terzo strato era uno studio di registrazione, Triarium, a Lianozovo. Era quasi senza profitto, anche se aveva tutti i diritti sui fonogrammi di Grebenshchikov. Esclusivo.

L'oro è il Triario. Prima gli indici crolleranno (presto) e il dollaro salirà alle stelle. Dopo di che vai nell'oro.

 
Алексей Тарабанов:

Non toccate l'oro finché non capite come si forma il suo prezzo.

C'è una parola per questo: Triarius. Con i romani era la terza fila; formata da vecchi e provati combattenti. Davanti sono arrivati i giovani.

Negli anni '90, un mio amico ha costruito un business in questo modo: 2 strati altamente redditizi (il primo era uno schema piramidale); il terzo strato era uno studio di registrazione, Triarium, a Lianozovo. Era quasi senza profitto, anche se aveva tutti i diritti sui fonogrammi di Grebenshchikov. Esclusivo.

L'oro è il Triario. Prima gli indici crolleranno (presto) e il dollaro salirà alle stelle. Dopo di che vai nell'oro.

La tua strategia teorica a volte è giusta)

 
VVT:

La tua strategia teorica a volte è giusta)

Succede...

1...565758596061626364656667686970...100
Nuovo commento