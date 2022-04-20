ORO, Gold e XAUUSD - pagina 63
Alexey, la tendenza è al rialzo, quindi un rimbalzo è una caduta ;).
Analisi :
Lo stato attuale è un piatto (indicatori che puntano in direzioni diverse) ... o un canale orizzontale ... quello che è più conveniente ...
Quando il piatto, altre strategie sono usate rispetto alla tendenza, più veloce...
Se la priorità del commerciante è l'AFFIDABILITÀ del commercio, le aree piatte sono meglio da saltare...
Analisi preliminare dell'ingresso futuro:
Troppo tirato giù, potrebbe non tornare su
Lo faranno, accorciamolo ))))
C'è una battuta in ogni battuta.
Non toccate l'oro finché non capite come si forma il suo prezzo.
C'è una parola per questo: Triarius. Con i romani era la terza fila; formata da vecchi e provati combattenti. Davanti sono arrivati i giovani.
Negli anni '90, un mio amico ha costruito un business in questo modo: 2 strati altamente redditizi (il primo era uno schema piramidale); il terzo strato era uno studio di registrazione, Triarium, a Lianozovo. Era quasi senza profitto, anche se aveva tutti i diritti sui fonogrammi di Grebenshchikov. Esclusivo.
L'oro è il Triario. Prima gli indici crolleranno (presto) e il dollaro salirà alle stelle. Dopo di che vai nell'oro.
La tua strategia teorica a volte è giusta)
Succede...