SanAlex:

probabilmente hai ragione 2020 è un numero molto appropriato

Un po' venduto a 4370 rubli al grammo, soldi necessari. Non ne sono sicuro, ma penso che salirà ancora. Consolidamento per qualche settimana.

 
Una correzione è in arrivo, secondo me. Mercoledì 21:00

 

Lanotizia è già superata, ma interessante.

Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
В Китае вскрылась крупная афера, в которую оказался вовлечен крупнейший переработчик золота в стране, компания Wuhan Kingold Jewerly. Часть ее слитков оказалась позолоченной медью.
 
Aleksey Vyazmikin:

Lanotizia è già superata, ma interessante.

Nell'ultima crisi ci sono state anche voci su Wolfram placcati in oro ) La coda che scodinzola il cane))

 
Aleksey Mavrin:

L'ultima crisi ha visto anche qualche Wolfram dorato lanciato in aria ) La coda che scodinzola il cane))

Quindi mi chiedo se l'oro era lì o se è stato rubato - dove è stato comprato comunque...

 
Aleksey Vyazmikin:

Così mi chiedo se l'oro era lì per niente, o se è stato rubato - dove è stato comprato comunque...

Non molto tempo fa, un alto ufficiale di polizia in pensione è stato arrestato in Cina. Nella sua cantina aveva centinaia di chili, se non tonnellate (non ricordo) di oro in lingotti. Il valore è paragonabile al PIL dei piccoli paesi europei.

 
Nikolai Karetnikov:

Una correzione è in arrivo, secondo me. Mercoledì 21:00

Da dove vengono questi dati? Qualcuno ha intenzione di vendere?
 
Mikhail Simakov:
Da dove vengono questi dati? Qualcuno ha intenzione di vendere?


dopo l'ultima riunione (10 giugno) c'è stata una correzione del 3% circa. Poi gli scenari diventano torbidi

 
Sono già 22, spiegami perché si aspettavano una correzione a 21?

 
Non una correzione a 21, ma la pubblicazione dei risultati della riunione della Fed, a cui l'oro reagisce.

Secondo i risultati non c'è motivo che l'oro scenda, c'è solo motivo che salga

