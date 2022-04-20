ORO, Gold e XAUUSD - pagina 54

Renat Akhtyamov:

La gelosia ribolle? ;)))

# Versalo in una tazza e bevilo, non sudare #

# e se ne andra' #

// con avidità ed eccitazione vi consiglio di fare lo stesso...
Gelosia di cosa, Lech? Non hai ancora confermato nulla, stai solo parlando.
 
Vladimir Baskakov:
SanAlex:

calpestare - calpestare a 1909.13

ed ecco il mio robot che mi farà saltare in aria.

non sembra essersi prosciugato - oggi molto probabilmente fino a qui 1889,49 e indietro

--------------------------------------------------

Non capisco una cosa - perché le posizioni sono state chiuse - non c'è nessuna chiusura sul segnale nelle impostazioni.

- Avrei dovuto chiudere tutto in attivo

----------------------------------------------

Capisco perché è successo - avevo un profitto di 130 000 - così ha preso questo importo e ha chiuso le posizioni

E il saldo - doveva chiudere quando ha raggiunto 300 000 - ma ero meno 40 000 - su uno stop out ricevuto.

Avrei pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato nel robot.

File:
1889.49_gold.PNG  97 kb
 

Ciao a tutti. Scambi XAU/GBP e XAU/CHF:


XAU / GBP


XAU / CHF


Ben fatto! - Mi chiedo cosa vorresti sentire?

 
SanAlex:

Ben fatto! - Mi chiedo cosa vorresti sentire?

Ha letto il thread delle previsioni nel '14 e non sta facendo il furbo, sta falciando la grana :)
L'oro è un po' un casino. Sembra che volesse salire, ora vuole tornare giù

Probabilmente scenderà da 1900,90 a 1838,00

----------------------

Rimango fino a 1900.90 per ora - c'è una trappola, speriamo che non si dimentichino di portarmi giù con loro

 
SanAlex:

L'oro è un po' un casino. Sembra che volesse salire e ora vuole tornare giù.

....

Sì, l'oro non è confuso, anche se si segue la versione semplificata del mark-up - l'obiettivo del movimento verso l'alto di quest'anno è stato raggiunto, quindi la correzione è davanti:



Se prendiamo la versione più complicata:

  • l'obiettivo è anche raggiunto, ma ad un livello d'onda inferiore...
  • quindi mi aspetto una correzione non così profonda...
    Anche se, a giudicare dal fatto che la seconda onda è stata una correzione estesa, la quarta onda sarà profonda, ma non con tali obiettivi come nel grafico sopra
 

Ecco un grafico del prezzo dell'oro in 100 anni. Potrebbe essere interessante per qualcuno da guardare.

Oro_100

Uladzimir Izerski:

Ecco un grafico del prezzo dell'oro in 100 anni. Potrebbe essere interessante per qualcuno da guardare.


Si può vedere dal grafico che qualcosa sta per succedere e il prezzo probabilmente scenderà.

