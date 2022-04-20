ORO, Gold e XAUUSD - pagina 54
La gelosia ribolle? ;)))
# Versalo in una tazza e bevilo, non sudare #
# e se ne andra' #// con avidità ed eccitazione vi consiglio di fare lo stesso...
Geloso di cosa, Lech? Non avete ancora confermato nulla, state solo parlando.
Se non riesci nemmeno a leggere il nome, allora sei incazzato.
vai avanti, mi piace che tu sia geloso
e a proposito, il monitoraggio non può tenere il passo con il numero di offerte e non può disabilitare la visualizzazione delle offerte
Non voglio mostrare i trade e quindi la strategia
;)
calpestare - calpestare a 1909.13
ed ecco il mio robot che mi farà saltare in aria.
non sembra essersi prosciugato - oggi molto probabilmente fino a qui 1889,49 e indietro
--------------------------------------------------
Non capisco una cosa - perché le posizioni sono state chiuse - non c'è nessuna chiusura sul segnale nelle impostazioni.
- Avrei dovuto chiudere tutto in attivo
----------------------------------------------
Capisco perché è successo - avevo un profitto di 130 000 - così ha preso questo importo e ha chiuso le posizioni
E il saldo - doveva chiudere quando ha raggiunto 300 000 - ma ero meno 40 000 - su uno stop out ricevuto.
Avrei pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato nel robot.
Ciao a tutti. Scambi XAU/GBP e XAU/CHF:
XAU / GBP
XAU / CHF
Ben fatto! - Mi chiedo cosa vorresti sentire?
L'oro è un po' un casino. Sembra che volesse salire, ora vuole tornare giù
Probabilmente scenderà da 1900,90 a 1838,00
----------------------
Rimango fino a 1900.90 per ora - c'è una trappola, speriamo che non si dimentichino di portarmi giù con loro
L'oro è un po' un casino. Sembra che volesse salire e ora vuole tornare giù.....
Sì, l'oro non è confuso, anche se si segue la versione semplificata del mark-up - l'obiettivo del movimento verso l'alto di quest'anno è stato raggiunto, quindi la correzione è davanti:
Se prendiamo la versione più complicata:
Anche se, a giudicare dal fatto che la seconda onda è stata una correzione estesa, la quarta onda sarà profonda, ma non con tali obiettivi come nel grafico sopra
Ecco un grafico del prezzo dell'oro in 100 anni. Potrebbe essere interessante per qualcuno da guardare.
Ecco un grafico del prezzo dell'oro in 100 anni. Potrebbe essere interessante per qualcuno da guardare.
Si può vedere dal grafico che qualcosa sta per succedere e il prezzo probabilmente scenderà.