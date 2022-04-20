ORO, Gold e XAUUSD - pagina 52
"Garantito" è una parola divertente per il commercio.
Questo però è già stato discusso.
Il problema è diverso - il MACD segue il prezzo e non mostra dove e quando potrebbe essere in futuro - l'indicatore è in ritardo, non in testa = semaforo dietro l'incrocio (ho già scritto anche di questo).
La tecnica DML&EWA è costruita su indicatori principali: guarda da quali date sono costruite le forchette di diversi livelli d'onda, e come gli strumenti x grafici funzionano successivamente:
Il tuo indicatore di base - da esso si può solo capire che è necessario andare a qualche sito.
- come si usa per determinare il movimento?
Il tuo indicatore del seminterrato - tutto quello che si può dire da esso è che hai bisogno di andare in qualche sito.
- Come si usa per determinare il movimento?
Non puoi, questa è un'informazione ausiliaria solo per scalare i livelli delle onde per evitare confusione.
Tutti gli obiettivi di movimento di prezzo sia di prezzo che di tempo sono determinati dal grafico Pitchfork di Andrews di certi livelli di onda (scala di movimento di prezzo).
Le informazioni sono disponibili pubblicamente come blog (indirizzo sul grafico) e abbreviate in una serie di articoli in FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016.
Il MACD è un indicatore anticipatore. Impostare ma12 e ma26 sul grafico come macd e guardare
Il MACD genera segnali e non predice il futuro. Tutti iparametri sono ottimizzati per ogni strumento individualmentehttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
MacD indicatore principale. Impostare ma12 e ma26 sul grafico, come il macd e vedere
Controllate le classificazioni sugli indicatori dei classici, almeno quella di DiNapoli, prima di discutere.
"Indicatori, oscillatori.... che richiedono un movimento di prezzo prima di trasformarsi sono classificati come indicatori ritardatari,,,,"
Le impostazioni MACD determinano solo la coerenza con il movimento del prezzo.
E tra l'altro richiedono la correzione non solo su diverse scale di movimento dei prezzi, ma anche su diversi strumenti finanziari, .....
Ciò che non è richiesto nei principali sistemi di indicazione: una sola impostazione per tutte le occasioni.
A un bivio!
È possibile che la parte superiore dell'onda-[iv] Minute sia formata, non ci sono violazioni del modello (confrontare con la rappresentazione grafica del modello).
Tuttavia, il confine della zona rossa della forca di Andrews, costruita a partire da questo top, non è ancora stato rotto, cioè non c'è conferma di un'inversione al rialzo.
La formazione di un movimento verso l'alto al livello inferiore dell'onda SubMinuette non è sostenibile (vedi il grafico qui sotto), il che solleva dubbi.
Aspetterò a prendere decisioni di trading:
Se anche questo blocco di zone di supporto sarà rotto - il rischio di un movimento al ribasso come una profonda correzione non potrà che aumentare.
Sembra essere un po' criptico per te.
Il mio è più semplice - penso che andrà a 1909,13 oggi
L'oro è l'unico modo per scendere.
Lo spero! È solo che - se va più in alto, chiuderò più velocemente in profitto.