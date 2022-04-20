ORO, Gold e XAUUSD - pagina 52

Igor Bebeshin:

La tecnica DML&EWA è costruita su indicatori principali: guarda da quali date sono costruite le forchette di diversi livelli d'onda, e come gli strumenti x grafici funzionano successivamente:


Il tuo indicatore di base - da esso si può solo capire che è necessario andare a qualche sito.

- come si usa per determinare il movimento?

 
SanAlex:

Il tuo indicatore del seminterrato - tutto quello che si può dire da esso è che hai bisogno di andare in qualche sito.

- Come si usa per determinare il movimento?

Non puoi, questa è un'informazione ausiliaria solo per scalare i livelli delle onde per evitare confusione.


Tutti gli obiettivi di movimento di prezzo sia di prezzo che di tempo sono determinati dal grafico Pitchfork di Andrews di certi livelli di onda (scala di movimento di prezzo).
Le informazioni sono disponibili pubblicamente come blog (indirizzo sul grafico) e abbreviate in una serie di articoli in FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016.

Igor Bebeshin:

La tecnica DML&EWA è costruita su indicatori anticipatori: guardate da quali date sono costruite le forchette Andrews dei diversi livelli d'onda, e come funzionano successivamente gli strumenti x grafici:


Indicatore anticipatore Macd. Impostare ma12 e ma26 sul grafico, come il macd e guardare
 
Vladimir Baskakov:
Il MACD è un indicatore anticipatore. Impostare ma12 e ma26 sul grafico come macd e guardare

Il MACD genera segnali e non predice il futuro. Tutti iparametri sono ottimizzati per ogni strumento individualmentehttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd

 
Vladimir Baskakov:
MacD indicatore principale. Impostare ma12 e ma26 sul grafico, come il macd e vedere

Controllate le classificazioni sugli indicatori dei classici, almeno quella di DiNapoli, prima di discutere.

"Indicatori, oscillatori.... che richiedono un movimento di prezzo prima di trasformarsi sono classificati come indicatori ritardatari,,,,"

Le impostazioni MACD determinano solo la coerenza con il movimento del prezzo.
E tra l'altro richiedono la correzione non solo su diverse scale di movimento dei prezzi, ma anche su diversi strumenti finanziari, .....

Ciò che non è richiesto nei principali sistemi di indicazione: una sola impostazione per tutte le occasioni.

Igor Bebeshin:

Cercate le classificazioni sugli indicatori dai classici, almeno DiNapoli, prima di discutere.

"Indicatori, oscillatori.... che richiedono un movimento di prezzo prima di trasformarsi sono classificati come indicatori ritardatari,,,,"

Le impostazioni MACD determinano solo la coerenza con il movimento del prezzo.
E tra l'altro richiedono la correzione non solo su diverse scale di movimento dei prezzi, ma anche su diversi strumenti finanziari, .....

Ciò che non è richiesto nei principali sistemi di indicazione: una sola impostazione per tutte le occasioni.

Ancora una volta, guarda dove le linee si incrociano più velocemente, sul grafico o sul macd. E quel denapoli, non nell'arco
 

A un bivio!


È possibile che la parte superiore dell'onda-[iv] Minute sia formata, non ci sono violazioni del modello (confrontare con la rappresentazione grafica del modello).
Tuttavia, il confine della zona rossa della forca di Andrews, costruita a partire da questo top, non è ancora stato rotto, cioè non c'è conferma di un'inversione al rialzo.

La formazione di un movimento verso l'alto al livello inferiore dell'onda SubMinuette non è sostenibile (vedi il grafico qui sotto), il che solleva dubbi.


Aspetterò a prendere decisioni di trading:


  1. Breakout del confine della zona rossa di Andrews Pitchfork del livello dell'onda senior Minute e della mediana del 50% della Andrews Pitchfork dal livello dell'onda Minuette - per l'acquisto.
  2. Rollback del prezzo sotto il confine inferiore del canale di incertezza Andrews Pitchfork del livello d'ondaMinuette con l'obiettivo più vicino...
  3. ... alla linea di riferimento del Pitchfork di Andrews del livello dell'onda maggiore Minute.
    Se anche questo blocco di zone di supporto sarà rotto - il rischio di un movimento al ribasso come una profonda correzione non potrà che aumentare.

Igor Bebeshin:

Sembra essere un po' criptico per te.

Il mio è più semplice - penso che andrà a 1909,13 oggi

SanAlex:

è tutto un po' un mistero per te.

Ne ho uno più facile - penso che arriverò al 1909.13 oggi.

L'oro è l'unico modo per raggiungere il fondo
Vladimir Baskakov:
L'oro è l'unico modo per scendere.

Lo spero! È solo che - se va più in alto, chiuderò più velocemente in profitto.

