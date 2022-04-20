ORO, Gold e XAUUSD - pagina 43

Serqey Nikitin:
Mi hai fatto sembrare così soffice, morbido ed educato...
Dai, Nikita, perché fai i giochetti? Lo capiscono tutti, non è il primo anno che sei qui.
 
Quindi 1890 già, un pullback, o ancora più giù?
 
Andando bene, fermandosi al supporto a 1863 e poi scendendo
 

Pubblicazione mattutina

XAUUSD ritorna all'opzione di formare una correzione estesa come un triangolo orizzontale

Il modello è formato perfettamente e gli obiettivi del movimento al ribasso verso il blocco della zona di supporto del canale dell'incertezza sono chiaramente tracciabili.
L'unico "problema" sembra essere i livelli dei precedenti minimi locali.


Sulla carta tutto sembra bello, troppo bello per credere che lo sia.
Sono sempre confuso dai modelli perfetti: tutti li vedono, quindi anche quelli che vedono gli ordini effettuati.
Una santa causa per rovinare la festa ai più!

Quindi diamo un'occhiata più da vicino ai pro e ai contro e all'alternativa.


Pro!

  1. L'area di supporto iniziale come la linea finale di Schiff è stata rotta.
  2. L'area di supporto sostenuto come il confine inferiore del canale di equilibrio - rotto attraverso.
  3. La struttura del triangolo orizzontale è pienamente coerente con le proprietà del modello e coincide con la struttura della correzione estesa dell'indicatore metronomo dei livelli d'onda.
  4. La zona di destinazione logica è la linea finale della forca di correzione di Andrews del livello dell'onda Minute.
    Che coincide con il canale che forma A_C//B e A_C/D.
  5. I livelli di supporto intermedi sono i livelli dei precedenti minimi locali.
  6. CONTRO, a parte il fatto che tutto è troppo ovvio e bello.
    Un'opzione alternativa del mark-up (vedi il grafico a destra) è che è stata raggiunta una zona di supporto attorno alla quale si può formare un'inversione al rialzo.
    Cioè, la parte superiore dell'onda-(E ) del livello d'onda junior SubMicro sarà formata e l'onda ascendente-[c] Micro inizierà a formarsi come una variante più complessa di una correzione estesa.
    Questa variante come controllo non dovrebbe assolutamente essere scontata.
 
Igor Bebeshin:

Ben detto, non pochi. Devo aggiungere che non c'è il classico tentativo di rompere il massimo storico, senza di esso è troppo presto per parlare di un'inversione, è abbastanza possibile che ci sia un tentativo più tardi, il movimento è iniziato, è già buono.

 

L'accordo oro/euro:


 
Александр:

Un accordo oro/euro:


Ti piace fare il modello o hai un interesse personale?

 
Igor Bebeshin:

Merda.

Pensavo che si dovesse comprare l'oro a 1.800 dollari l'oncia. No?

 
Pensavo che il disegno di un TU-134 fosse la cosa più difficile che avessi mai visto)))
 
Алексей Тарабанов:

Porca puttana.

Pensavo che si dovesse comprare l'oro a 1.800 dollari l'oncia. No?

Vendilo a 1921)))

