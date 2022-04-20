ORO, Gold e XAUUSD - pagina 43
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi hai fatto sembrare così soffice, morbido ed educato...
Pubblicazione mattutina
XAUUSD ritorna all'opzione di formare una correzione estesa come un triangolo orizzontale
Il modello è formato perfettamente e gli obiettivi del movimento al ribasso verso il blocco della zona di supporto del canale dell'incertezza sono chiaramente tracciabili.
L'unico "problema" sembra essere i livelli dei precedenti minimi locali.
Sulla carta tutto sembra bello, troppo bello per credere che lo sia.
Sono sempre confuso dai modelli perfetti: tutti li vedono, quindi anche quelli che vedono gli ordini effettuati.
Una santa causa per rovinare la festa ai più!
Quindi diamo un'occhiata più da vicino ai pro e ai contro e all'alternativa.
Pro!
Che coincide con il canale che forma A_C//B e A_C/D.
Un'opzione alternativa del mark-up (vedi il grafico a destra) è che è stata raggiunta una zona di supporto attorno alla quale si può formare un'inversione al rialzo.
Cioè, la parte superiore dell'onda-(E ) del livello d'onda junior SubMicro sarà formata e l'onda ascendente-[c] Micro inizierà a formarsi come una variante più complessa di una correzione estesa.
Questa variante come controllo non dovrebbe assolutamente essere scontata.
Ben detto, non pochi. Devo aggiungere che non c'è il classico tentativo di rompere il massimo storico, senza di esso è troppo presto per parlare di un'inversione, è abbastanza possibile che ci sia un tentativo più tardi, il movimento è iniziato, è già buono.
L'accordo oro/euro:
Un accordo oro/euro:
Ti piace fare il modello o hai un interesse personale?
Pubblicazione mattutina
XAUUSD ritorna all'opzione di formare una correzione estesa come un triangolo orizzontale
Il modello è formato perfettamente e gli obiettivi del movimento al ribasso verso il blocco della zona di supporto del canale dell'incertezza sono chiaramente tracciabili.
L'unico "problema" sembra essere i livelli dei precedenti minimi locali.
Sulla carta tutto sembra bello, troppo bello per credere che lo sia.
Sono sempre confuso dai modelli perfetti: tutti li vedono, quindi anche quelli che vedono gli ordini effettuati.
Una santa causa per rovinare la festa ai più!
Quindi diamo un'occhiata più da vicino ai pro e ai contro e all'alternativa.
Pro!
Che coincide con il canale che forma A_C//B e A_C/D.
Un'opzione alternativa del mark-up (vedi il grafico a destra) è che è stata raggiunta una zona di supporto attorno alla quale si può formare un'inversione al rialzo.
Cioè, la parte superiore dell'onda-(E ) del livello d'onda junior SubMicro sarà formata e l'onda ascendente-[c] Micro inizierà a formarsi come una variante più complessa della correzione estesa.
Questa variante come riferimento non dovrebbe assolutamente essere scontata.
Merda.
Pensavo che si dovesse comprare l'oro a 1.800 dollari l'oncia. No?
Porca puttana.
Pensavo che si dovesse comprare l'oro a 1.800 dollari l'oncia. No?
Vendilo a 1921)))