ORO, Gold e XAUUSD - pagina 73

SanAlex:

ognuno lo vede in modo diverso - se il prezzo scende sotto 1840 e vi rimane, possiamo aspettarci un calo a 1705,64

- ma finora sembra che voglia andare fino a 1967.52


La Cina sta attivamente comprando oro in questo momento, ma con il prezzo alto e la pandemia, potrebbe non comprare nel migliore dei casi, e potrebbe vendere nel peggiore

 
VVT:

Per lunedì +/-1875

Non comprerò fino a martedì.

 

Analisi:

Stato attuale - tendenza al ribasso.

Prospettive - continuazione della tendenza al ribasso.

Serqey Nikitin:

Ho bisogno del lato positivo! - Solo sul 5 minuti, sembra rimbalzare verso l'alto (come posso incantarlo a salire?).

XAUUSDM5

 
SanAlex:

Ho bisogno del top! - Solo al 5° minuto, sembra rimbalzare verso l'alto (come evocare che vada verso l'alto?).


La domanda stessa è sbagliata!

"Ho bisogno di alzarmi!" - lascia che ti chieda: perché vuoi andare lassù...? E perché la M5 e non la M20?


In realtà, la tesi di base del trader - seguire il mercato!

Serqey Nikitin:

Non so cosa farci, ma sono sicuro che hanno ragione... Se non so cosa farci, avranno ragione loro.

 
SanAlex:

Da venerdì ci sono posizioni aperte in acquisto - così, così, vorrei che si trasformi in su, ---> contro tutti i segnali verso il basso, è andato su.

Lavorare controcorrente è MOLTO PERICOLOSO!

C'è un'opinione: la tendenza ti porta sempre via... cioè gli errori quando si lavora contro la tendenza non sono così evidenti come gli errori contro la tendenza...

Serqey Nikitin:

Cos'è una tendenza?
 
Vladimir Baskakov:
Cos'è una tendenza?

Il trend è la direzione del movimento dei prezzi.

E il trend non dipende dal timeframe... Se la direzione è opposta su un timeframe più piccolo, allora è solo un pullback temporaneo (la legge a dente di sega del movimento dei prezzi non è stata abolita), e la direzione del trend non cambia...

Coloro che pensano che il trend dipenda dal timeframe sono profondamente in errore...

Serqey Nikitin:

La tendenza è la direzione del movimento dei prezzi.


Questo è il delirio
