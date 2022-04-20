ORO, Gold e XAUUSD - pagina 73
ognuno lo vede in modo diverso - se il prezzo scende sotto 1840 e vi rimane, possiamo aspettarci un calo a 1705,64
- ma finora sembra che voglia andare fino a 1967.52
La Cina sta attivamente comprando oro in questo momento, ma con il prezzo alto e la pandemia, potrebbe non comprare nel migliore dei casi, e potrebbe vendere nel peggiore
Per lunedì +/-1875
Non comprerò fino a martedì.
Analisi:
Stato attuale - tendenza al ribasso.
Prospettive - continuazione della tendenza al ribasso.
Ho bisogno del lato positivo! - Solo sul 5 minuti, sembra rimbalzare verso l'alto (come posso incantarlo a salire?).
Ho bisogno del top! - Solo al 5° minuto, sembra rimbalzare verso l'alto (come evocare che vada verso l'alto?).
La domanda stessa è sbagliata!
"Ho bisogno di alzarmi!" - lascia che ti chieda: perché vuoi andare lassù...? E perché la M5 e non la M20?
In realtà, la tesi di base del trader - seguire il mercato!
Non so cosa farci, ma sono sicuro che hanno ragione... Se non so cosa farci, avranno ragione loro.
Da venerdì ci sono posizioni aperte in acquisto - così, così, vorrei che si trasformi in su, ---> contro tutti i segnali verso il basso, è andato su.
Lavorare controcorrente è MOLTO PERICOLOSO!
C'è un'opinione: la tendenza ti porta sempre via... cioè gli errori quando si lavora contro la tendenza non sono così evidenti come gli errori contro la tendenza...
Cos'è una tendenza?
Il trend è la direzione del movimento dei prezzi.
E il trend non dipende dal timeframe... Se la direzione è opposta su un timeframe più piccolo, allora è solo un pullback temporaneo (la legge a dente di sega del movimento dei prezzi non è stata abolita), e la direzione del trend non cambia...
Coloro che pensano che il trend dipenda dal timeframe sono profondamente in errore...
La tendenza è la direzione del movimento dei prezzi.