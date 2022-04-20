ORO, Gold e XAUUSD - pagina 61
A quanto pare qualcuno fa shopping lì?
Chi potrebbe comprare lì? Forse il contrario, non c'è nessuno nel mercato, quindi è fermo, guarda i grafici di tutte le coppie
Sta colpendo il livello 1850-1860. Vuole scendere.
Guardato, non sembra voler scendere, ma punta bene verso l'alto
Sembrava che non volesse scendere, ma sta puntando bene.
Non ora.
Ho appena iniziato a comprarlo
Da venerdì sera a lunedì? I migliori auguri di successo.
L'ho pensato anch'io )
Ha preso le legittime 2,5 sterline e vedremo lunedì
:)
Ho chiuso lo scambio prima del previsto (( L'andata è stata buona. Ho aspettato qualche giorno per un punto di ingresso e questa è una stronzata!!! Guardando le candele si ha la sensazione che l'oro non sia stato scambiato oggi e ieri per niente!!!
Come... Se c'è una candela, significa che c'era volume, se c'era volume, c'era uno scambio.
Guardando il grafico attuale, ci dovrebbe essere un buon movimento.
P.S. Guardando i tacchetti, ci sono più acquirenti che venditori