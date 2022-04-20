ORO, Gold e XAUUSD - pagina 61

Roman Kutemov:

A quanto pare qualcuno fa shopping lì?

Chi potrebbe comprare lì? Forse il contrario, non c'è nessuno nel mercato, quindi è fermo, guarda i grafici di tutte le coppie

 
Sta colpendo il livello 1850-1860. Vuole scendere.
 
Алексей Тарабанов:
Sta colpendo il livello 1850-1860. Vuole scendere.

Guardato, non sembra voler scendere, ma punta bene verso l'alto

 
Vitaly Muzichenko:

Sembrava che non volesse scendere, ma sta puntando bene.

Non al momento.

 
Алексей Тарабанов:

Non ora.

Ho appena iniziato a comprarlo

 
Vitaly Muzichenko:

Ho appena iniziato a comprarlo

Da venerdì sera a lunedì? I migliori auguri di successo.

 
Алексей Тарабанов:

Da venerdì sera a lunedì sera? Vi auguro di avere successo.

L'ho pensato anch'io )

Ha preso le legittime 2,5 sterline e vedremo lunedì

 
Vitaly Muzichenko:

L'ho pensato anch'io )

Ho preso le legittime 2,5 sterline e vedremo da lunedì.

:)

 

Ho chiuso lo scambio prima del previsto (( L'andata è stata buona. Ho aspettato qualche giorno per un punto di ingresso e questa è una stronzata!!! Guardando le candele si ha la sensazione che l'oro non sia stato scambiato oggi e ieri per niente!!!

 
Александр:

Ho chiuso lo scambio prima del previsto (( L'andata è stata buona. Ho aspettato qualche giorno per un punto di ingresso e questa è una stronzata!!! Guardando le candele, c'è la sensazione che l' oro oggi e ieri non è stato scambiato affatto!!!

Come... Se c'è una candela, significa che c'era volume, se c'era volume, c'era uno scambio.

Guardando il grafico attuale, ci dovrebbe essere un buon movimento.

P.S. Guardando i tacchetti, ci sono più acquirenti che venditori

