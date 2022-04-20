ORO, Gold e XAUUSD - pagina 6

prostotrader:

non è nel terminale

INDICE VALUTARIO DEL DOLLARO USA

Indice in dollari USA - il broker FXPro ce l'ha. È incorporato. Puoi fare trading su di esso.
 
prostotrader:

Ciao!

Vale la pena comprare l'oro a 1130?

Sembra di sì. =1230 Oggi 13/02/17
 
Chiuso allo scoperto oggi a 1223,72
 
Punto interessante sull'oro, scommetto su un calo entro la fine della settimana
 
Quanto è grande il suo volume di apertura?
 
Anch'io, l'indice è di 95,11 dollari e dovrebbe salire, quindi in attesa di 1168 per oncia

 
Sì, saliranno leggermente fino a 1300, faranno cadere tutti gli orsi e poi andranno più in basso.

 
Nikolay Kositsin:

Sì, lo alzeranno leggermente a 1300, faranno cadere tutti gli orsi e poi lo abbasseranno!


Non sarò con tutti :) 1300 di sicuro, almeno per questa settimana.

 

Non è chiaro perché l'oro dovrebbe cadere, questo è il quadro che ottengo:


Il valore dell'oro in rubli:


 
Il tempo lo dirà

