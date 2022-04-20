ORO, Gold e XAUUSD - pagina 6
INDICE VALUTARIO DEL DOLLARO USA
Ciao!
Vale la pena comprare l'oro a 1130?
Punto interessante sull'oro, sto scommettendo su un calo entro la fine della settimana
Anch'io, l'indice è di 95,11 dollari e dovrebbe salire, quindi in attesa di 1168 per oncia
Sì, saliranno leggermente fino a 1300, faranno cadere tutti gli orsi e poi andranno più in basso.
Non sarò con tutti :) 1300 di sicuro, almeno per questa settimana.
Non è chiaro perché l'oro dovrebbe cadere, questo è il quadro che ottengo:
Il valore dell'oro in rubli:
Il tempo lo dirà