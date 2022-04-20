ORO, Gold e XAUUSD - pagina 36

Ha funzionato a Bye. Continua il lavoro in Bai.


prostotrader:
Perché diavolo hanno spostato questo thread in questa sezione?

Sei stato cacciato - ma non scrivi niente da solo?

 

Qualche consiglio per i principianti, per favore! Come aprire un grafico di Gold in un conto demo?

Novichok_Elena:

Qualche consiglio per i principianti, per favore! Come posso aprire un grafico di Gold su un conto demo?

Vista Panoramica del mercato

File:
2pkive.PNG  109 kb
 

Succede!!! Fuori a bere cognac con gli amici )))) Buon fine settimana !!!



 
SanAlex:

Tipo \Panoramica del mercato \

Grazie SanAlex! vista/ panoramica del mercato è quello che ho fatto, ho aperto gli ordini dalla linea della tabella, ora ho aperto anche il grafico! Grazie per il vostro feedback!
 
SanAlex:

Sei fuori, ma non scrivi niente tu stesso?

Seppellire l'oro nei boschi...

E non voglio leggere quello che la gente del FOREX scrive qui.

 
Non compro oro fino al livello 1750-1800. Non ne ho voglia.
 

Analisi :

La tendenza è all'insù, e lo è da molto tempo - due anni... Posizioni aperte SOLO per comprare - i rischi sono minimi (la tendenza porterà sempre fuori!)...

Cercate il punto di entrata sui grafici più piccoli (H2 o H3)... Ora il pullback...

 
Александр:

Succede!!! Fuori a bere cognac con gli amici )))) Buon fine settimana !!!

A volte cerco di non entrare nella sega, o se lo faccio taglio i volumi e allungo le mie fermate lungo i giorni


