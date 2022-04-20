ORO, Gold e XAUUSD - pagina 36
Ha funzionato a Bye. Continua il lavoro in Bai.
Perché diavolo hanno spostato questo thread in questa sezione?
Sei stato cacciato - ma non scrivi niente da solo?
Qualche consiglio per i principianti, per favore! Come aprire un grafico di Gold in un conto demo?
Vista Panoramica del mercato
Succede!!! Fuori a bere cognac con gli amici )))) Buon fine settimana !!!
Tipo \Panoramica del mercato \
Sei fuori, ma non scrivi niente tu stesso?
Seppellire l'oro nei boschi...
E non voglio leggere quello che la gente del FOREX scrive qui.
Analisi :
La tendenza è all'insù, e lo è da molto tempo - due anni... Posizioni aperte SOLO per comprare - i rischi sono minimi (la tendenza porterà sempre fuori!)...
Cercate il punto di entrata sui grafici più piccoli (H2 o H3)... Ora il pullback...
A volte cerco di non entrare nella sega, o se lo faccio taglio i volumi e allungo le mie fermate lungo i giorni