ORO, Gold e XAUUSD - pagina 64
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non toccate l'oro finché non capite come si forma il suo prezzo.
C'è una parola per questo: Triarius. Con i romani era la terza fila; formata da vecchi e provati combattenti. Davanti sono arrivati i giovani.
Negli anni '90, un mio amico ha costruito un business in questo modo: 2 strati altamente redditizi (il primo era uno schema piramidale); il terzo strato era uno studio di registrazione, Triarium, a Lianozovo. Era quasi senza profitto, anche se aveva tutti i diritti sui fonogrammi di Grebenshchikov. Esclusivo.
L'oro è il Triario. Prima gli indici crolleranno (presto) e il dollaro salirà alle stelle. Dopo di che vai nell'oro.
Esempio stravagante, con una piramide redditizia e un'esclusiva su BG)))) Un tizio altamente morale che incombe.
Analisi preliminare dell'ingresso futuro:
Quindi ci siamo ))) Chiuso in anticipo - scadenza delle opzioni )
Qualcosa del genere )))) Chiuso in anticipo - scadenza delle opzioni )
Aggiornata l'analisi. Aspettando la correzione di questa zona. Io prenderò a BAI:
Aggiornata l'analisi. Aspettando la correzione di questa zona. Io raccoglierò nella BAIA:
Questo è il modo in cui non viene scambiato al momento.
Aggiornata l'analisi. Aspettando la correzione di questa zona. Io prenderò a BAI:
Hai mostrato la tua analisi...
Qual è lo scopo...?
- solo per far conoscere ai suoi colleghi il suo lavoro...?
- O state aspettando una valutazione di questa analisi...?
Esempio stravagante, con uno schema piramidale lucrativo e un'esclusiva su BG)))) Hai di fronte un uomo di alta moralità.
Non sto parlando di moralità o di BG. Sto parlando di dinamiche di crisi, che non sono lontane.
A proposito, è immorale conoscere le dinamiche di crisi e usare questa conoscenza come vantaggio competitivo?
Nel novembre 1997, ho ricevuto una sveglia verso le 6 del mattino. Mi hanno dato la notizia, che mi ha fatto vendere immediatamente le mie azioni di secondo livello.
Ho venduto alle 11 ad Alfa Capital. Alla fine della giornata il secondo livello valeva sotto lo zoccolo.
Sono amorale?
Non sto parlando di moralità o di BG. Sto parlando della dinamica della crisi, che è proprio dietro l'angolo.
A proposito, è immorale conoscere le dinamiche della crisi e usare questa conoscenza come vantaggio competitivo?
Nel novembre 1997, ho ricevuto una sveglia verso le 6 del mattino. Mi hanno dato la notizia, che mi ha fatto vendere immediatamente le mie azioni di secondo livello.
Ho venduto alle 11 ad Alfa Capital. Alla fine della giornata il secondo echelon valeva sotto lo zoccolo.
Sono amorale?
Chi ha chiamato, figlia?
Perché sei così risentito con il mondo? Il mio ex genero non è un cattivo psichiatra, posso aiutarti in questo.
Felix Lubaszewski, allora 23enne, ha chiamato. Cerca su Google.
Lei ha mostrato la sua analisi...
Qual è lo scopo...?
- semplicemente per far conoscere il suo lavoro ai suoi colleghi...?
- o state aspettando una valutazione di questa analisi...?