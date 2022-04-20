ORO, Gold e XAUUSD - pagina 51

Nuovo commento
 
Vitaly Muzichenko:

Sei sicuro di essere Helen o Helen (Cervo)?

Sì. Qualche domanda interessante?

[Eliminato]  
VVT:

Sì. Qualche domanda interessante?

Credetemi, Vital non chiede agli altri, questo è ancora un livello normale
 
Алексей Тарабанов:

Il livello di supporto più vicino è 1800, il più forte è 1720. Guarderemo lì.

Come si fa a non vedere il livello del 1863?

 

Tempo di fare la media sull'oro ad un prezzo migliore

Beh, gli adulti se la stanno bevendo

[Eliminato]  
Vitaly Muzichenko:

È ora di fare la media sull'oro a un prezzo migliore

Beh, gli adulti se la stanno bevendo

Gli zii miopi sono più corretti.
 
VVT:

Come si può non vedere il livello del 1863?

Non vedo il livello del 1863. Vedo un canale di confine tra i livelli molto deboli di 1885 e 1855. Il prezzo sta ora sfondando questo canale verso il basso, si è già formato un modello, non anche tre indiani (in piedi, seduto, sdraiato), ma quattro. Il quarto, a quanto pare, è andato in trincea.

Ma bisogna capire che l'analisi tecnica aiuta solo a seguire il mercato, il mercato è diretto dai grandi, le cui azioni sono monitorate dall'analisi fondamentale.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38

Миллиардеры США "сливают акции" и готовятся к краху существующей системы
Миллиардеры США "сливают акции" и готовятся к краху существующей системы
  • 2020.09.23
  • РоссийскийНовостной
  • zen.yandex.ru
Сегодня поговорим о ситуации на рынках США. Об экономических делах штатов пишут почти во всех СМИ в любых странах мира. Инвестиционная компания, владельцем которой является один из самых богатых людей в мире Уоррен Баффет, распродала пакет акций а немыслимые 85% крупнейшего банка Goldman Sachs. Это повлекло за собой значительные потери в...
 
Алексей Тарабанов:

Non vedo il livello del 1863. Vedo un canale di confine tra i livelli molto deboli di 1885 e 1855. Il prezzo sta ora sfondando questo canale verso il basso, si è già formato un modello, non addirittura "tre indiani" (in piedi, seduto, sdraiato), ma già quattro. Il quarto, a quanto pare, si è arrampicato nella trincea.

Ma bisogna capire che l'analisi tecnica aiuta solo a seguire il mercato, il mercato è diretto dai grandi, le cui azioni sono monitorate dall'analisi fondamentale.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38

L'analisi fondamentale è buona per il trading di giornali - Euro, Dollaro, Aussie e altri.

Il commercio dell'oro, d'altra parte, è molto più complicato.

Se hai l'oro come bene, puoi dormire bene, ma se hai il petrolio come bene, ti svegli con un sudore freddo la mattina, leggendo la notizia se c'è un altro Nikola Tesla. La tecnologia porta al fatto che il consumo medio giornaliero di petrolio sarà di ~100 litri al giorno, e il prezzo del petrolio sarà di 10 dollari per bunker marino.

L'oro ha un volume limitato, non si deteriora, può sempre essere scambiato con qualcosa, lasciato in eredità, sepolto nella foresta e dissotterrato tra 50 anni. Non per niente tutti i paesi la tengono come riserva di denaro e la riforniscono costantemente.

 
Gli indici non mostrano che i grandi stanno scaricando le azioni. L'oro è un'alternativa ma non una panacea e non può crescere di valore all'infinito, non può essere mangiato o essere usato per fare un vaccino, per esempio...
 
VVT:
Non si può dire dagli indici che i grandi stanno scaricando le azioni. L'oro è un'alternativa, ma non è una panacea e il prezzo non può crescere indefinitamente, non si può mangiare o farne un vaccino, per esempio...

Le azioni, sono imprese - oggi ci sono, domani sono in bancarotta, e un mese dopo hanno dimenticato di esistere.

 
Vladimir Baskakov:
La caduta a 1670 è garantita. Sul macd regolare

"Garantito" è una parola divertente per il commercio.
Questo però è già stato discusso.
Il problema è diverso - il MACD segue il prezzo e non mostra dove e quando potrebbe essere in futuro - l'indicatore è in ritardo, non in testa = semaforo dietro l'incrocio (ho già scritto anche di questo).

La tecnica DML&EWA è costruita su indicatori anticipatori: guardate da quali date è costruita la forca di Andrews di diversi livelli d'onda, e come funzionano successivamente gli strumenti x grafici:


1...444546474849505152535455565758...100
Nuovo commento