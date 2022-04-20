ORO, Gold e XAUUSD - pagina 70

VVT:

И? Il vaccino esce, l'oro scende. Perché le azioni dovrebbero cadere?

Il rischio di secondo livello è la carenza di capitale circolante in una crisi lunga. questa crisi è lunga.

 
Vladimir Baskakov:
commento off-topic.

sulla birra forse sì. ma la bolla 29 e 39 sono molto in tema. covid e bubble. covid viene come un ombrello.

Valeriy Yastremskiy:

sulla birra forse sì. ma la bolla 29 e 39 sono molto in tema. covid e bubble. covid viene come un ombrello.

Un'analogia ancora peggiore: bolla e covid. Il tema è l'oro.
 
Vladimir Baskakov:
Un'analogia ancora peggiore: una bolla e un covo. Il tema dell'oro

la bolla d'oro è sempre collegata. Quando scoppia o si sgonfia.

Valeriy Yastremskiy:

la bolla d'oro è sempre collegata. Quando scoppia o si sgonfia.

Il cervello sta scoppiando dai tuoi post
 
Vladimir Baskakov:
I tuoi post mi fanno impazzire.

Non è colpa del cervello. La colpa è del cervello) Ci sarebbe stata una crisi della bolla nel 21, con troppe nuove innovazioni (AI tra queste) che raccoglievano soldi, non provate. È iniziato presto a causa dei blocchi dei covidi. L'oro, come asset di primo livello, è a priori in aumento. sembra semplice).

 
Valeriy Yastremskiy:

la bolla d'oro è sempre collegata. Quando scoppia o si sgonfia.

Se si fanno dei paralleli: la prima guerra mondiale e la guerra di Spagna hanno fatto fuori una grande popolazione e hanno fatto scendere il prezzo dell'oro, dopo un piccolo aumento, la bolla del mercato azionario degli anni 20 ha fermato l'aumento perché era più redditizio investire in azioni, la grande depressione ha fatto salire il prezzo dell'oro, la seconda guerra mondiale lo ha fatto scendere di nuovo, c'è sicuramente una connessione)

l'oro segna la cima

VVT:

Perché pensa che le azioni dovrebbero crollare?

Certo che dovrebbero. La bolla non può gonfiarsi all'infinito ed è già sull'orlo del baratro.

L'oro sale quando la macchina da stampa è accesa. Se il covid soffoca tutto l'inverno, i paesi dovranno stampare carta. Questo da solo causerà l'aumento del metallo.
