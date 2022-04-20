ORO, Gold e XAUUSD - pagina 44
Pubblicazione mattutina
XAUUSD ritorna all'opzione di formare una correzione estesa come un triangolo orizzontale
Il modello è formato perfettamente e gli obiettivi del movimento al ribasso verso il blocco della zona di supporto del canale dell'incertezza sono chiaramente tracciabili.
L'unico "problema" sembra essere i livelli dei precedenti minimi locali.
Sulla carta tutto sembra bello, troppo bello per credere che lo sia.
Sono sempre confuso dai modelli perfetti: tutti li vedono, quindi anche quelli che vedono gli ordini effettuati.
Una santa causa per rovinare la festa ai più!
Quindi diamo un'occhiata più da vicino ai pro e ai contro e all'alternativa.
Pro!
Che coincide con il canale che forma A_C//B e A_C/D.
Un'opzione alternativa del mark-up (vedi il grafico a destra) è che è stata raggiunta una zona di supporto attorno alla quale si può formare un'inversione al rialzo.
Cioè, la parte superiore dell'onda-(E ) del livello d'onda junior SubMicro sarà formata e l'onda ascendente-[c] Micro inizierà a formarsi come una variante più complessa della correzione estesa.
Questa variante come riferimento non dovrebbe assolutamente essere scontata.
C'è solo una moneta da lanciare)))
Pensavo che il disegno del TU-134 fosse la cosa più difficile che avessi mai visto)))
È stato anche disegnato su carta, che lavoro è stato!
Accordo oro/euro:
Un risultato davvero buono e perché lo pubblicate, se non è un segreto?
Analisi dei risultati del 21 settembre
Il primo obiettivo dello scenario principale ha funzionato perfettamente, ha chiuso le vendite su di esso, per riprendere dopo il rimbalzo.
Scenario alternativo: né....
Ma oggi vorrei attirare l'attenzione su qualcos'altro: ricordare l'importanza dei canali di formazione A_C//B e A_C//D.
Ancora una volta, la loro importanza è stata confermata, quindi c'è un motivo per inserirli nel programma.
Ancora non capisco - dove vanno le previsioni?
Su o giù?
Non è una previsione, è uno schizzo :)
----- Igor Bebeshin assomiglia più a Pitagora.
Ha un disegno dell'uomo di Da Vinci nel suo avatar, quindi disegna nello stesso stile
Ha un disegno di Da Vinci Man nel suo avatar, quindi sta facendo un grafico nello stesso stile
E sono ancora giù per un piccolo volume - un'onda di correzione.
La presa in giro può essere infinita, ma 16 anni di trading con questa metodologia significa qualcosa.
E sono fermo con un piccolo volume - un'onda di correzione.
Quindi non ha ancora chiuso? Un'onda di correzione o un'inversione alla fine?