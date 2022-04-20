ORO, Gold e XAUUSD - pagina 94

L'oro sembra che stia scendendo.

Il forte aumento del mercato azionario statunitense conferma

XAUUSDH2 Obiettivo 1948,69

1948.69

 
Алексей Тарабанов #:

di nuovo?

Ciao
 

Sembra che oggi scenda di nuovo.

Il livello 1900 è molto lontano.

La gamma dal 1925 al 1915 sembra abbastanza raggiungibile

stiamo parlando di ORO-6.22
 

Analisi sull'oro (tendenza generale su W1):

Lo stato attuale è piatto (gli indicatori sono in direzioni diverse)...

Opzione ottimale - fuori dal mercato..., aspettare l'inversione di TUTTI gli indici in una direzione...


Ma le strategie di trading sono molte e varie, compreso il lavoro sui pullback.... o scalping, quando la presenza di una tendenza è irrilevante...

SanAlex #:

XAUUSDH2 Obiettivo 1948,69

Sono uscite alcune notizie - l'oro potrebbe scendere di prezzo, probabilmente? La previsione è annullata!

Serqey Nikitin #:

Analisi sull'oro (tendenza generale su W1):

Lo stato attuale è piatto (gli indicatori sono in direzioni diverse)...

Opzione ottimale - fuori dal mercato..., aspettare l'inversione di TUTTI gli indici in una direzione...


Ma le strategie di trading sono molte e varie, compreso il lavoro sui pullback.... o scalping, quando la presenza di una tendenza non importa ...

Ancora piatto su w1?
Scrivere quando appare il segnale?
 
Yuriy Zaytsev #:
W1 è ancora piatto?
Scrivere quando appare il segnale?

Determinare la tendenza GENERALE non è una questione univoca...

L'idea è che più grande è il grafico per determinare la tendenza generale, più affidabile è la strategia.

Questo è tutto vero, ma in pratica, ogni trader sceglie il proprio grafico ... Dal momento che la maggior parte dei commercianti non amano i segnali di grande ritardo e, quindi, un commercio raro ...

ESEMPIO (per questa strategia dell'oro):

W1 - appartamento

D1 - piatto

H12 - piatto

H8 - tendenza al rialzo

H6 - tendenza al rialzo

H4 - piatto

H3 - piatto

H2 - piatto

 
Serqey Nikitin #:

Determinare la tendenza GENERALE non è una questione univoca...

Idealmente, più grande è il grafico per determinare la tendenza generale, più affidabile è la strategia.


Questo è l'aspetto della strategia su H8:

Stato attuale - tendenza al rialzo (tutti gli indici sul lato positivo)...

 
Serqey Nikitin #:

Questo è l'aspetto della strategia su H8:

Lo stato attuale tende verso l'alto (tutti gli indici sono in positivo)...

Su qualsiasi timeframe e su qualsiasi indicatore puoi sempre vedere quello che vuoi vedere. Ma questo è un conforto, non un segnale e non una chiamata all'azione

Non sei obbligato a rispondermi, ne farò a meno.

