ORO, Gold e XAUUSD - pagina 94
L'oro sembra che stia scendendo.
Il forte aumento del mercato azionario statunitense conferma
XAUUSDH2 Obiettivo 1948,69
di nuovo?
Sembra che oggi scenda di nuovo.
Il livello 1900 è molto lontano.
La gamma dal 1925 al 1915 sembra abbastanza raggiungibilestiamo parlando di ORO-6.22
Analisi sull'oro (tendenza generale su W1):
Lo stato attuale è piatto (gli indicatori sono in direzioni diverse)...
Opzione ottimale - fuori dal mercato..., aspettare l'inversione di TUTTI gli indici in una direzione...
Ma le strategie di trading sono molte e varie, compreso il lavoro sui pullback.... o scalping, quando la presenza di una tendenza è irrilevante...
XAUUSDH2 Obiettivo 1948,69
Sono uscite alcune notizie - l'oro potrebbe scendere di prezzo, probabilmente? La previsione è annullata!
W1 è ancora piatto?
Determinare la tendenza GENERALE non è una questione univoca...
L'idea è che più grande è il grafico per determinare la tendenza generale, più affidabile è la strategia.
Questo è tutto vero, ma in pratica, ogni trader sceglie il proprio grafico ... Dal momento che la maggior parte dei commercianti non amano i segnali di grande ritardo e, quindi, un commercio raro ...
ESEMPIO (per questa strategia dell'oro):
W1 - appartamento
D1 - piatto
H12 - piatto
H8 - tendenza al rialzo
H6 - tendenza al rialzo
H4 - piatto
H3 - piatto
H2 - piatto
Questo è l'aspetto della strategia su H8:
Stato attuale - tendenza al rialzo (tutti gli indici sul lato positivo)...
Su qualsiasi timeframe e su qualsiasi indicatore puoi sempre vedere quello che vuoi vedere. Ma questo è un conforto, non un segnale e non una chiamata all'azione
Non sei obbligato a rispondermi, ne farò a meno.