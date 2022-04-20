ORO, Gold e XAUUSD - pagina 15
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi piace di più: "ciò che vale molto oggi potrebbe valere ancora di più domani" (come Buffett)
Buffett beneficia dell'acquisto dei beni che ha comprato una volta al minimo
Propongo di creare un gruppo chiuso con membri che danno le loro analisi sull'oro.
Non riesco a ricordare chi l'ha detto: "Hai bisogno dei bassi per romperli".
Con una tale idea di commerciare l'oro, è meglio non scambiarlo...
Con questa visione del commercio dell'oro, è meglio non commerciare l'oro...
La mia opinione non finisce con questa frase, per quanto riguarda l'oro al momento, preferirei sedermi nel cache. Penso che la tendenza sia al ribasso, controlla i rapporti COT. Ma forse qualche acquisto a breve termine.
Ecco un test dell'EA. Compra quando il prezzo è 60 pip sopra la media mobile (sul grafico orario, periodo=48) e vende quando è 60 pip sotto. Solo sigal oggi, ma non sto dicendo nulla che il prezzo continuerà a cadere come questo solo una probabile analisi. Nell'EA i dati sono dell'inizio del 2016
Ed ecco un test di un EA basato sull'analisi delle onde, e di nuovo il segnale di vendita di oggi
Mikhail Simakov
Cosa c'entra l'analisi dei grafici?
L'oro non viene scambiato in base all'analisi di un grafico, ma in base alla politica
e situazioni economiche. Proprio di recente, la Fed ha tagliato il tasso di interesse, quindi
Il dollaro è diventato meno caro, il che significa che l'oro salirà.
Mikhail Simakov
Cosa c'entra l'analisi dei grafici?
L'oro non viene scambiato secondo l'analisi di un grafico, ma secondo la politica
e situazioni economiche. Proprio di recente, la Fed ha tagliato il tasso di interesse, quindi
Il dollaro è diventato meno caro, il che significa che l'oro salirà!
Le conclusioni devono essere fatte al contrario