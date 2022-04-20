ORO, Gold e XAUUSD - pagina 38

È sempre autunno (
 
Алексей Тарабанов:
È sempre autunno (

...fattore stagionale. Finché c'è movimento, calpestare è faticoso.

 
Anche il calpestio produce profitti)
 
È andato a letto.
L'oro è usato per fare i gabinetti -

- L'acqua allunga la vita!

Quindi, potrebbe essere una ripetizione del petrolio - andare in territorio negativo.

Il petrolio è destinato a salire a 57,56

File:
BRNDaily.png  49 kb
 
ElenaVVT:

Fate un piccolo zoom, guardate il grafico, il massimo storico è fatto. Dove stiamo andando? Giù! Un altro po' di calci e poi va giù. Scende sempre in autunno.

Spiega il tuo SUGGERIMENTO: "Un altro po' di calpestio, poi si scende..."

Per DUE ANNI questo strumento ha "pestato" nella stessa direzione... Perché dovrebbe fermarsi...?


Finché gli indicatori non mostrano un'inversione di marcia, tutta la vostra PRESCRIZIONE è importante per voi personalmente ...


Finché TUTTI gli indicatori mostrano una tendenza al rialzo...

Sì, fino a circa qui 2046.71

Quando ne metto uno, ne appare un altro (l'ho già cancellato)

angolo in basso a sinistra pollice su - nessun pollice giù ancora

E sulle due - dito da qualche parte, su punge.

Solo verso il basso, anche uno scolaro può capire
 
Vladimir Baskakov:
Solo verso il basso, anche uno scolaro capisce...

Giusto, giusto...

Due anni sono stati sufficienti perché il bambino diventasse uno scolaro... e ora c'è una VISIONE - "solo giù"...

Tutto quello che dovete fare è fare dei sondaggi, non c'è altro da fare...
