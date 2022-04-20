ORO, Gold e XAUUSD - pagina 84
Statistiche trimestrali della domanda e dell'offerta d'oro .
Analisi dell'oro:
Cosa posso dire... La tendenza è al rialzo - tutti gli indicatori sono sul lato positivo... il che significa pianificare i tuoi trade SOLO al rialzo...
Ma questo non cancella la sorveglianza del mercato - la forza maggiore non è ancora stata cancellata...
Sicuramente questa è la teanalisi di Mentor? Tutti gli indicatori sono in rialzo, quindi compriamo. Cool
Chi ha una testa che funziona, saprà cosa gli serve nella LORO situazione...
Ma sì, MOLTO PAZZO!!!
C'è una nuova ondata di ottimismo nel mercato dell'oro.
Questa settimana 16 analisti di Wall Street hanno partecipato al sondaggio sull'oro. Tra i partecipanti, 11 analisti, o il 69%, hanno previsto prezzi dell'oro più alti la prossima settimana. Allo stesso tempo, due analisti, o il 13%, erano ribassisti sull'oro nel breve termine, mentre tre analisti, o il 19%, erano neutrali sui prezzi.
I miei pensieri sull'oro
Lei è fondamentalmente sbagliato in questo momento.
stiamo solo mostrando degli indicatori. E prendiamo i risultati dai donatori. Cioè, non ci interessa comprare/vendere.
PS/ troppo pigro per sfogliare il forum - beh è già stato dimostrato dai "seguaci" che tutto è sovraccarico...un tale abominio. Non è il primo screenshot e va avanti
Lei è fondamentalmente sbagliato in questo momento.
Ora stiamo mostrando degli indicatori. E prendiamo i risultati dai donatori. Cioè, non ci interessa comprare/vendere.
PS/ troppo pigro per sfogliare il forum - beh è già stato dimostrato dai "seguaci" che tutto è sovraccarico...un tale abominio. Non è il primo screenshot e va avanti
iMACD Quattro tempi
È tutto un su e giù, non proprio
Dov'è il segnale?). Il tuo MACD ti ha mentito?