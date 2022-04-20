ORO, Gold e XAUUSD - pagina 98
ORO-6,22 tutte le indicazioni sono giù oggi
ci sono stati dei commenti sulle offerte eccessive e ora li negate?
Il fatto che gli indicatori siano presenti è confermato dalle mie analisi!
E lo stesso vale per i neofiti che non capiscono come funzionano gli indicatori e come usarli...
Inoltre, senza capire il matchmaking: non si può sparare con una pistola normale sott'acqua...
Analisi sull'oro:
L'appartamento continua...
L'opzione ottimale è aspettare che TUTTI gli indicatori girino in una direzione...
Dopo l'apertura del mercato, si ottiene il livello effettivo di 1920
1900 se non oggi allora l'altro giorno è altamente probabile.
p.s.
indicatori tecnici si sveglierà più tardi sono ancora in un piatto
È chiaro a qualsiasi persona "ragionevole": se questa vecchia roba, che ha più di 50 anni, funzionasse GIUSTAMENTE, allora la metà dei commercianti sarebbe milionaria da tempo...
CONCLUSIONE: i trader normali sviluppano i loro indicatori per un trading redditizio!
Pensi che tutti qui siano stupidi?
ultime 4 pagine, 2 screenshot di W1 redraw, me lo mostri?
Forse ho applicato un vecchio modello con impostazioni diverse... Succede...
Ma mi piace la tua osservazione!
In realtà, sui grandi grafici (H8... W1... MN...) non ci sono sovracorrenti in linea di principio... E non lavoro con piccoli grafici (pipsing, scalping ...), quindi non sono interessato a tutta questa roba ...
Continuazione del mio EA con i MIEI indicatori:
dov'è lo "specchio" reale :)
Lavoro con il mio EA da molto tempo ormai, ma non sono sicuro di cosa fare con esso.
Una volta ho raccolto un miliardo e mezzo su un'apertura demo - quando ho fatto il debug dell'EA, ma per qualche motivo non ho trovato il mio nome nella lista di Forbes.
per esempio, si potrebbe aprire per 24 ore nei segnali
così tutti staranno zitti :) incluso me
Allora dov'è il tuo "miliardo e mezzo" sullo "specchio" reale...?
Kindergarten - pantaloni su cinghie!...