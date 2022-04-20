ORO, Gold e XAUUSD - pagina 19

prostotrader:

Non pensare di comprare oro ora!

Tutto è crollato, la gente va in contanti, l'indice del dollaro sale sotto i vostri occhi,

e l'oro scenderà domani.


Come previsto...

 

Tutti hanno preso bene l'oro?

Non avresti potuto metterci di meno il venerdì sera... :)

E dobbiamo uscirne in tempo.

Profitto totale 66 * 10 * 30 = 19800 punti.

Stai calcolando bene - ma dov'è la tua posizione aperta?

 
Alexsandr San:

Buon calcolo - ma dov'è la tua posizione aperta?

Uscire in tempo è uscire di posizione.

Pensi che stia mentendo?


No! Non stai mentendo!

e io, un babbeo, ho perso 9.000 rubli.

Colpo69

 
Alexsandr San:

e io, un babbeo, ho perso 9.000 rubli.


Questo perché fai trading sul FOREX. :) e dagli indicatori.

Faccio trading sull'oro da più di 9 anni (è uno dei due strumenti in cui faccio trading senza copertura) e posso dire con sicurezza,

Che il trading per indicatore non è solo male, ma anche male per il portafoglio.

Ti sbagli, l'indicatore mostra la direzione molto bene

sul grafico si può vedere come il cerchio rosso o verde, va nella direzione.

Colpo69h

Sono solo un babbeo - sono andato ostinatamente contro gli indicatori come al solito - ecco perché ho perso 9000 rubli.

Ecco un indicatore - potete controllarlo voi stessi nel vostro terminale MT5

 
Alexsandr San:

Ecco un indicatore - potete controllarlo voi stessi sul vostro terminale MT5

Grazie naturalmente, ma lo farò alla vecchia maniera... Faccio tutto con il mio cervello (oro)...

Aggiunto

Nel caso non l'abbiate notato

Sapevo già che avrei fatto l'oro (vedi post sopra)

E se non fossi stato al cantiere di casa mia durante il giorno, il profitto sarebbe stato maggiore.

Aggiunto

In cambio della vostra gentilezza con l'indicatore, vi parlerò del mio indicatore


