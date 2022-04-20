ORO, Gold e XAUUSD - pagina 57

Nuovo commento
 

Atteso ))). L'affare è stato psicologicamente MOLTO faticoso!!! Volevo uscire un paio di volte e dimenticare il commercio fino a dopo le elezioni americane. Ma ho seguito la mia strategia - ho aspettato... e ha aspettato ... Morale della favola: ho aspettato!



 
Александр:

Atteso ))). L'affare è stato psicologicamente MOLTO faticoso!!! Volevo uscire un paio di volte e dimenticare il commercio fino a dopo le elezioni americane. Ma ho seguito la mia strategia - ho aspettato... e ha aspettato ... Morale della favola: ho aspettato!



Sì, questo è davvero nervi di ferro che avete.

 

Analisi attuale:


FLET - gli indicatori puntano ora in direzioni diverse...

È troppo presto per parlare di inversione di TREND - ind.7 è ancora in alto...

La variante ottimale: fuori dal mercato, aspettando l'inversione di TUTTI gli indicatori in una direzione...

Ma alcuni trader preferiscono lavorare in flat, anche se capiscono che i rischi sono molto più alti di quando si lavora sulla tendenza...

[Eliminato]  
probabilmente si è già invertito, se arriva sopra il livello "P
File:
x.PNG  106 kb
 
SanAlex:
molto probabilmente c'è già stata un'inversione se arriva sopra il livello "P

Il grafico H8 non è sufficiente per determinare il TREND...

C'è un'opinione secondo cui il trader determina il grafico per determinare la tendenza... Ma metodologicamente, questo non è corretto, perché la tendenza del mercato è UNA, non diverse, a seconda del grafico...

[Eliminato]  
Serqey Nikitin:

Il grafico H8 non è sufficiente per determinare il TREND...

C'è un'opinione che il trader stesso determina il grafico per determinare la tendenza... Ma metodologicamente non è corretto, perché la tendenza del mercato è UNA, non diverse, a seconda del grafico...

Dio ama la trinità 8*3=24

(Padre, Figlio e Spirito Santo)

 

Preso su Gold BAY. Può prendersi una settimana di pausa )))) elezioni... tassi di interesse... Non è una buona settimana per il trading.



 
Александр:

Preso su Gold BAY. Può prendersi una settimana di pausa )))) elezioni... tassi di interesse... Non è una buona settimana per fare trading.



Ci sono strumenti che capiamo. Sembra che l'oro sia un tale strumento per te.

Tutto: Graal, icona, preghiera... Quando si beve dal Graal, si comincia a capire l'essenza delle cose. Si può solo cominciare a capirlo, senza berlo.

 
Алексей Тарабанов:

Ci sono strumenti che capiamo. L'oro sembra essere un tale strumento per te.

Tutto questo: Graal, icona, preghiera... Quando si beve dal Graal, si comincia a capire l'essenza delle cose. Si può solo cominciare a capirlo, senza berlo.

Sono d'accordo!!! 100%. Tre anni di sviluppo e gestione della strategia a lungo termine!!! Priorità all'oro a causa della liquidità e come bene rifugio. C'è ancora molto da imparare, sviluppare e implementare!!! Ma quando "cominci a capire il succo delle cose"... ti viene un brivido per quello che fai!!! Non ha prezzo!!!
 
ultimamente, sono diventato anche un fan della mossa dell'oro... e trovo anche che la mossa sembra essere molto prevedibile... anche sul corto - finora è spesso in replica, ma ha abbastanza successo e l'inversione è abbastanza evidente... ma dopo una piccola perdita... la cosa principale, come ho capito, la pazienza e i nervi sono molto meno con lui...
1...505152535455565758596061626364...100
Nuovo commento