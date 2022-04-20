ORO, Gold e XAUUSD - pagina 57
Atteso ))). L'affare è stato psicologicamente MOLTO faticoso!!! Volevo uscire un paio di volte e dimenticare il commercio fino a dopo le elezioni americane. Ma ho seguito la mia strategia - ho aspettato... e ha aspettato ... Morale della favola: ho aspettato!
Sì, questo è davvero nervi di ferro che avete.
Analisi attuale:
FLET - gli indicatori puntano ora in direzioni diverse...
È troppo presto per parlare di inversione di TREND - ind.7 è ancora in alto...
La variante ottimale: fuori dal mercato, aspettando l'inversione di TUTTI gli indicatori in una direzione...
Ma alcuni trader preferiscono lavorare in flat, anche se capiscono che i rischi sono molto più alti di quando si lavora sulla tendenza...
molto probabilmente c'è già stata un'inversione se arriva sopra il livello "P
Il grafico H8 non è sufficiente per determinare il TREND...
C'è un'opinione secondo cui il trader determina il grafico per determinare la tendenza... Ma metodologicamente, questo non è corretto, perché la tendenza del mercato è UNA, non diverse, a seconda del grafico...
Il grafico H8 non è sufficiente per determinare il TREND...
Dio ama la trinità 8*3=24
(Padre, Figlio e Spirito Santo)
Preso su Gold BAY. Può prendersi una settimana di pausa )))) elezioni... tassi di interesse... Non è una buona settimana per il trading.
Ci sono strumenti che capiamo. Sembra che l'oro sia un tale strumento per te.
Tutto: Graal, icona, preghiera... Quando si beve dal Graal, si comincia a capire l'essenza delle cose. Si può solo cominciare a capirlo, senza berlo.
Ci sono strumenti che capiamo. L'oro sembra essere un tale strumento per te.
