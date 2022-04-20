ORO, Gold e XAUUSD - pagina 18

Nuovo commento
 
Yuriy Zaytsev:

Possiamo aprire un topic - Azioni - Previsioni e tendenze?

Sì, a proposito, sono d'accordo. Sarebbe interessante...
 
Mikhail Simakov:

un po' presto per comprare. 1520 è troppo ambizioso. 21-22 possiamo vendere di nuovo.

1553,3 :)

 
prostotrader:

1553,3 :)

3 mesi e già 1586

 

Non pensare di comprare oro ora!

Tutto è crollato, la gente va in contanti, l'indice del dollaro sale sotto i vostri occhi,

e l'oro scenderà domani.

 
prostotrader:

Non pensare di comprare oro ora!

Tutto è crollato, la gente va in contanti, l'indice del dollaro sale sotto i vostri occhi,

e l'oro scenderà domani.

E da tutti i mercati.


 
prostotrader:

Non pensare di comprare oro ora!

Tutto è crollato, la gente va in contanti, l'indice del dollaro sale sotto i vostri occhi,

L'oro scenderà domani.

Le tue parole sono sagge!

Ho comprato oro il 11.03.2020, anche se non è affatto il mio strumento. L'ho comprato stupidamente, e poi ho pensato che questa è la prima fase della crisi, quando si vendono beni e si accumula denaro, e la seconda fase cercherà beni "senza rischio", come l'oro.

 
Ditemi voi, il risultato finanziario finale è calcolato alla chiusura tra le 10:00 e le 13:30 secondo la quotazione corrente dell'indice, o sarà calcolato in clearing alle 14:00 secondo la quotazione in quel momento?
 
Aleksey Vyazmikin:
Qui voi mi dite, il risultato finanziario finale è calcolato alla chiusura tra le 10:00 e le 13:30 sulla quotazione corrente dell'indice, o sarà calcolato in clearing alle 14:00 sulla quotazione in quel momento?

Tutte le liquidazioni finali sono fatte alla compensazione serale (18-59)

In MT5, una correzione è possibile il giorno successivo.

 

Anche se gli americani si stanno riprendendo dal crollo


Mi sto astenendo dal comprare oro perché l'indice del dollaro è ancora in aumento.

 


Lunedì, alle 3 del pomeriggio (inizio del trading attivo negli Stati Uniti) dovresti guardare (USD_INDEX), una buona entrata al lungo potrebbe essere possibile.

1...111213141516171819202122232425...100
Nuovo commento