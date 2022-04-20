ORO, Gold e XAUUSD - pagina 58
ultimamente sono diventato anche un fan della mossa dell'oro... e lo trovo anche molto prevedibile... anche sul corto - finora mi sono mosso molto, ma sto facendo in tempo e l'inversione è abbastanza evidente... ma dopo una piccola perdita... la cosa principale, come ho capito, la pazienza e i nervi sono molto meno con lui...
La maggior parte dei trader segue la strada del "PERCHE'"..., cercando di trovare una coppia che presumibilmente "capiscono", cioè una dove il PERCHE' funziona un po' più spesso che su altre coppie...
Questo non è un modo efficace! Sembra un gioco di CASINO...
Se il trader ha deciso di LAVORARE nel mercato, è necessario cambiare l'atteggiamento verso questo processo...
l'oro, come in tutti i tempi, o si arricchisce o si muore!
O diventare Mida, che anche la tazza del cesso diventa oro... l'importante è trovare la giusta miniera d'oro... e un sacco di pepite che pesano un chilo...))
Per me è un casinò con un risultato più o meno prevedibile... perché vengo agganciato spesso e involontariamente abbastanza forte... come se il diavolo avesse mosso la mano...
Non è il diavolo. È un vitello d'oro.
Sì, beh, quella Taurus è una spina nel fianco... e anche se va dove lo mandano, mi fa ancora paura... ipnosi di qualche tipo...))
alle 13:00 brusco scatto verso il basso, qualche notizia, o cosa?
Annunciato un vaccino contro il coronavirus. Superata con successo la terza fase dei test - efficacia superiore al 90%.
Gli investitori si preparano a un'impennata in tutti i mercati
È più un tic nervoso dopo un'elezione tesa, un calo il lunedì, niente da fare