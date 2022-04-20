ORO, Gold e XAUUSD - pagina 96

Nuovo commento
 
Serqey Nikitin #:

Circa il lavoro TC...

Non ha voluto pubblicare nulla per non essere visto come una scusa...

Ma i risultati sono degni di nota...


Demo .... oooh... :(((

qualche delusione anche

senza offesa :-)

 
Yuriy Zaytsev #:

Demo .... oooh... :(((

qualche delusione anche

senza offesa :-)

Yuri, non dovresti farlo. Sensei verrà a darti del pazzo idiota, non puoi aspettarti nessun'altra risposta da lui.

 
Vitaly Muzichenko #:

Yuri, non dovresti farlo. Sensei verrà a chiamarti mezzo scemo, è l'unica risposta che puoi aspettarti da lui.

Beh, in questa situazione, essere un idiota sarebbe un onore).

 
Maxim Kuznetsov #:

Almeno ci siamo fatti una risata :-)

Ecco perché Yuri ha chiesto)

 

Analisi dell'oro:



L'attuale condizione del mercato tende al rialzo.

 
Serqey Nikitin #:

Analisi dell'oro:



Condizione attuale del mercato - tendenza al rialzo.

può essere interessante guardare lo stato di tutti i TF trend poi sommare per calcolare il trend globale e non il trend su un singolo TF

p.s.


W1 D1 H12 H4 H3 rete H8 H6 su - cioè tendenza al rialzo

ESEMPIO (con questa strategia per l'oro):

W1 - appartamento

D1 - piatto

H12 - piatto

H8 - tendenza al rialzo

H6 - tendenza al rialzo

H4 - piatto

H3 - piatto

H2 - piatto

 
Yuriy Zaytsev #:

potrebbe essere interessante guardare lo stato di tutti i TF e poi sommare per calcolare la tendenza globale e non la tendenza di un singolo TF

Ecco come funziona l'EA... Apre una posizione SOLO quando TUTTI gli indicatori di una certa lista di grafici coincidono nella loro direzione...
[Eliminato]  
XAUUSDH2 Obiettivo 1968,71.

XAUUSDH2 1968.71

 
Serqey Nikitin #:
Advisor funziona così ... apre la posizione SOLO quando la direzione di TUTTI gli indicatori di una certa lista di grafici coincide ...

La chiusura delle posizioni può essere impostata su un grafico più piccolo del...

Per esempio: su ind.3 sul grafico H8 - quando l'indicatore attraversa lo zero... ( o qualcos'altro...))



 

I futures sull'oro a 6,22 sembrano rimbalzare in mattinata,

Non vedo alcun livello). Forse più vicino alla zona del 1950.

1...8990919293949596979899100
Nuovo commento