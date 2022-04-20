ORO, Gold e XAUUSD - pagina 96
Circa il lavoro TC...
Non ha voluto pubblicare nulla per non essere visto come una scusa...
Ma i risultati sono degni di nota...
Demo .... oooh... :(((
qualche delusione anche
senza offesa :-)
Yuri, non dovresti farlo. Sensei verrà a darti del pazzo idiota, non puoi aspettarti nessun'altra risposta da lui.
Beh, in questa situazione, essere un idiota sarebbe un onore).
Almeno ci siamo fatti una risata :-)
Ecco perché Yuri ha chiesto)
Analisi dell'oro:
L'attuale condizione del mercato tende al rialzo.
può essere interessante guardare lo stato di tutti i TF trend poi sommare per calcolare il trend globale e non il trend su un singolo TF
p.s.
W1 D1 H12 H4 H3 rete H8 H6 su - cioè tendenza al rialzo
ESEMPIO (con questa strategia per l'oro):
W1 - appartamento
D1 - piatto
H12 - piatto
H8 - tendenza al rialzo
H6 - tendenza al rialzo
H4 - piatto
H3 - piatto
H2 - piatto
Advisor funziona così ... apre la posizione SOLO quando la direzione di TUTTI gli indicatori di una certa lista di grafici coincide ...
La chiusura delle posizioni può essere impostata su un grafico più piccolo del...
Per esempio: su ind.3 sul grafico H8 - quando l'indicatore attraversa lo zero... ( o qualcos'altro...))
I futures sull'oro a 6,22 sembrano rimbalzare in mattinata,
Non vedo alcun livello). Forse più vicino alla zona del 1950.