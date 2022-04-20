ORO, Gold e XAUUSD - pagina 23
Questo è tutto! Il negozio è chiuso! Un gioco di Re Nudo di Mark Twain!
Caro cliente,
Vorremmo informarvi che a causa del crescente danno alle economie mondiali causato dallo scoppio del coronavirus c'è stata una carenza imprevista di oro fisico sui mercati.
Come risultato di queste condizioni di mercato anormali, abbiamo sperimentato un allargamento degli spread su tutti gli strumenti XAU e XAG da parte dei nostri fornitori di liquidità.
In considerazione di quanto sopra e della politica della Società di proteggere gli interessi dei nostri clienti, la Società ha temporaneamente commutato tutti gli strumenti XAU e XAG in modalità "Close Only".
Vi raccomandiamo vivamente di considerare questi rischi quando pianificate il trading e di assicurarvi di avere fondi sufficienti sul vostro conto per mantenere le posizioni aperte, comprese le posizioni bloccate che possono essere chiuse forzatamente se l'allargamento dello spread comporta una riduzione dei fondi sul vostro conto al livello di Stop Out.
Se vengono applicate misure restrittive agli strumenti di trading, la Società farà del suo meglio per avvisarvi il più presto possibile inviando una lettera alla vostra e-mail o piattaforma di trading.
Questo è tutto! Il negozio è chiuso! Un gioco di Re Nudo di Mark Twain!
Ma questo è uno dei miei tre DC finora.
Avete testato la vostra strategia su una lunga storia?Presumo che dopo una correzione il prezzo ricomincerà a scendere
Testato sulla dinamica da agosto 2019. Finito nel gennaio-febbraio 2020.
P.S. Sull'analisi dell'oro di ieri: il punto di entrata di acquisto su questo conto è stato mancato. Peccato...!!!
Nikolay Kositsin Sugli altri metalli, i grafici sono circa gli stessi. Quindi è possibile cambiare.
Non vedo l'ora di vedere la seconda corsa!
Oggi il broker ha allargato lo spread e allungato lo stop di 0,2 lotti a -2400 usd. Ha dovuto riaprire:
Figas!
Ho 3 broker:
Weltrade!!!
Non avrei dovuto menzionarlo, non dovrebbe essere qui.