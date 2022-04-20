ORO, Gold e XAUUSD - pagina 95
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Puoi sempre vedere quello che vuoi vedere su qualsiasi timeframe su qualsiasi indicatore. Ma questa è una consolazione, non un segnale o una chiamata all'azione
Non devi rispondermi, ne farò a meno.
Per i molto distratti (si potrebbe dire muti), suggerisco di rileggere i post precedenti, dove la "chiamata all'azione" è espressa molto chiaramente.
Ti avevo detto di non rispondere.
A parte gli insulti, non sei più utile dei tuoi indicatori spazzatura che ridisegnano dopo 5-6 barre.
Ti avevo detto di non rispondere.
A parte i tuoi insulti, sei inutile come i tuoi indicatori di spazzatura...
E se si gira la testa e si pensa un po'...
Perché l'autore dovrebbe lasciar passare la stupidità al suo indirizzo personale (link al post)...?
È allora che ogni idiota esprimerà la sua stupidità senza una risposta...?
A proposito dei MIEI indicatori... Se lei fa un'affermazione del genere, allora li pubblichi qui - lasci che i suoi pari valutino la loro efficacia... O MENO?..., ed è tutta una calunnia, non supportata?...?
E se si gira la testa e si pensa un po'...
Perché l'autore dovrebbe saltare la stupidità nel suo indirizzo personale (link al post)...?
È allora che ogni idiota esprimerà la sua stupidità senza una risposta...?
A proposito dei MIEI indicatori ... Se lo dici tu, allora pubblicali qui - lascia che i tuoi colleghi valutino la loro efficacia ... O AMORE? ... e tutto questo è una calunnia, non confermata da nulla ...?
Rimosso dalla vendita - non puoi scremare, leggi le recensioni - le hai a disposizione, le abbiamo testate prima e lì abbiamo descritto tutti i "benefici" del ridisegno e la qualità dei segnali.
La spazzatura è spazzatura in Africa.
Rimosso dalla vendita, leggere le recensioni - li avete a disposizione, li abbiamo testato prima e ci ha descritto tutti i "benefici" del superamento e la qualità dei segnali.
La spazzatura è spazzatura in Africa.
È una calunnia, non confermata...
Se davvero avessi "testato" i miei indicatori d'autore, sarebbero stati salvati da qualche parte...
Altrimenti sei solo un pallone gonfiato...
È ancora una calunnia, senza fondamento...
È chiaro a tutti che se tu avessi "testato" EFFETTIVAMENTE gli indicatori del mio autore, li avresti da qualche parte...
Altrimenti sei solo un chiacchierone...
Non ho cercato a lungo, ho trovato il primo che ho trovato... Se scavi in giro, potresti trovarne altri...
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
(***))) Trading Expert Advisors e Robot - ***o ce n'è uno magico?
Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52
È tutto un trucco - Sensei non ha un TS funzionante e un indicatore funzionante!
Questo indicatore a volte ridisegna la 5° barra nella storia, e su base regolare 2-3 barre
Non credere alle belle immagini, è solo una storia, online non funziona affatto
Bisogno di più - è sul forum in altri rami.
---
Sistematevi finalmente!
Non ho cercato a lungo, ho trovato il primo in cui mi sono imbattuto, ma se si scava, si possono trovare altri
---
Sistematevi finalmente!
SPETTACOLARE!
"È tutta una truffa - Sensei non ha un TS e un indicatore funzionanti! "
In base a quali fatti puoi dire queste sciocchezze...?
Non ho mai visto gli indicatori... - questo è uno!
Naturalmente non li ho testati - sono due!
Ripetere le sciocchezze di qualcun altro... - si può, se la propria testa non funziona... - sono tre!
Questo si chiama OBS - ha detto una nonna ... e ogni agenzia di intelligence nel mondo ha ripetuto la notizia online e in TV ...
Circa il lavoro TC...
Non ho voluto pubblicare nulla per non essere visto come una scusa...
Ma i risultati sono degni di nota...
Circa il lavoro TC...
Non ho voluto pubblicare nulla per non essere visto come una scusa...
Ma i risultati sono degni di nota...
almeno ci siamo fatti una risata :-)
Almeno ci siamo fatti una risata:-)
In realtà, il cavallo ha più cervello... Ma puoi comunque dargli un calcio agli zoccoli per far scorrere il sangue...