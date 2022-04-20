ORO, Gold e XAUUSD - pagina 87

L'oro continua a salire, accordo ETF-GLD


 

Offerta su XAUCHF


Алексей Тарабанов #:

Sì, di solito funziona così. Aspettiamo.

Ha funzionato - deve essere un po 'di rimbalzo ora!?

XAUUSDM30

 
SanAlex #:

ha funzionato - deve essere un po 'di rimbalzo ora!?


Solo, la chiusura della giornata.

Алексей Тарабанов #:

Solo, la chiusura della giornata.

XAU\USD=Daily Sembra che 1770.99 stia pensando di rimbalzare qui?!

XAUUSDDaily 1770.99

 
SanAlex #:

XAU\USD=Daily Sembra che 1770.99 stia pensando di rimbalzare qui?!


A me sembra di sì. Un sacco di soldi, nessun bisogno di azioni, quindi l'oro.

 

Analisi:

Lo stato attuale è in tendenza verso l'alto, ma ancora in PERDITA (ind.3 giù)...

Soluzione ottimale: Fuori dal mercato per ora, aspettando l'inversione di TUTTI gli indici in una direzione.

SanAlex #:

XAU\USD=Daily Sembra che 1770.99 stia per rimbalzare qui?!

XAU\USD-H1 Probabilmente oggi tornerà a 1827,86 e continuerà a scendere ulteriormente a 1770,99 . Anche se, può invertire verso l'alto se si muove sopra 1833,05.

XAUUSDH1 1827,86

 
SanAlex #:

XAU\USD-H1 Probabilmente oggi, tornerà a 1827,86 e continuerà a scendere ulteriormente a 1770,99 . Anche se potrebbe invertire al rialzo se si consolida sopra 1833.05.


Analisi:

Lo stato attuale è in tendenza verso il basso (tutti gli indicatori sono in calo).

Per fissare la posizione, attendere l'inversione dell'indicatore più veloce dei tre ... Anche se la chiusura può essere impostata su un grafico più piccolo, per esempio 30 min ...


Ci sono sempre delle opzioni...

 

L'affare XAUAUD


