Александр:

Ho chiuso lo scambio prima del previsto (( L'andata è stata buona. Ho aspettato qualche giorno per un punto di ingresso e questa è una stronzata!!! Guardando le candele, c'è la sensazione che l'oro oggi e ieri non è stato scambiato affatto!!!

Beh, se non va su, proverò giù)

 
VVT:

Beh, se non va su, proverò giù)

non va ancora da nessuna parte, c'è una lotta capitale in corso :)

 
Vitaly Muzichenko:

Per così dire... Se c'è una candela, significa che c'era volume, se c'era volume, c'era uno scambio.

A giudicare dal grafico attuale, ci dovrebbe essere un buon movimento, ci sono molti limiti - si può vedere sul piccolo timeframe

P.S. Guardando i tacchetti, ci sono più acquirenti che venditori

 
Se si prende in giro il prezzo con l'indicatore Heiken Ashi, si ottiene la seguente immagine


 
Vitaly Muzichenko:

Non va ancora da nessuna parte, c'è una lotta capitale in corso :)

I rossi stanno vincendo, per quanto tempo)

1

 
VVT:

I rossi stanno vincendo, per quanto tempo?)

Ecco un segnale che arriva dallo stesso Powell.

Sto provando un piccolo lotto per andare lungo.


 
Non mi piace entrare nei rimbalzi.

 
Sì, è un segnale dal CME, di regola funziona bene, ma non mostra obiettivi, e non è frequente, circa 3 segnali a settimana

Alexei, la tendenza è al rialzo, quindi un rimbalzo è una caduta;)
