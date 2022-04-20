ORO, Gold e XAUUSD - pagina 62
Ho chiuso lo scambio prima del previsto (( L'andata è stata buona. Ho aspettato qualche giorno per un punto di ingresso e questa è una stronzata!!! Guardando le candele, c'è la sensazione che l'oro oggi e ieri non è stato scambiato affatto!!!
Beh, se non va su, proverò giù)
non va ancora da nessuna parte, c'è una lotta capitale in corso :)
Per così dire... Se c'è una candela, significa che c'era volume, se c'era volume, c'era uno scambio.
A giudicare dal grafico attuale, ci dovrebbe essere un buon movimento, ci sono molti limiti - si può vedere sul piccolo timeframe
P.S. Guardando i tacchetti, ci sono più acquirenti che venditori
Queste sono le borchie che confondono! Preferisco aspettare il disaccoppiamento.
Se si prende in giro il prezzo con l'indicatore Heiken Ashi, si ottiene la seguente immagine
I rossi stanno vincendo, per quanto tempo)
Ecco un segnale che arriva dallo stesso Powell.
Sto provando un piccolo lotto per andare lungo.
Ecco un segnale dello stesso Powell.
Non mi piace entrare nei rimbalzi.
Sì, è un segnale dal CME, di regola funziona bene, ma non mostra obiettivi, e non è frequente, circa 3 segnali a settimana
