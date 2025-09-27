La decisione sui tassi di interesse della Banca centrale europea viene presa dal Consiglio direttivo della BCE ogni sei settimane, durante una riunione sulla politica monetaria, ed è annunciata subito dopo la riunione. Questo è uno degli eventi macroeconomici più importanti nell’eurozona e che può influenzare le quotazioni dell'euro.

Oltre al tasso di deposito presso la banca centrale, i tassi di interesse di riferimento della BCE comprendono anche il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale. Il tasso di rifinanziamento normalmente fornisce la maggior parte della liquidità al sistema finanziario dell'eurozona e influisce sull'attività di prestito nella regione. Rappresenta il tasso di interesse minimo possibile che le banche indicano nelle offerte di liquidità nelle aste della BCE. La BCE fornisce liquidità con un tasso di rifinanziamento fisso attraverso tali aste.

La BCE prende la decisione sul tasso di rifinanziamento in base alle prospettive inflazionistiche e alla crescita economica. Più basso è il tasso, più economico è per le banche commerciali prendere in prestito denaro dalla BCE, quindi i tassi sui prestiti al consumo e alle imprese sono più bassi. Pertanto, l'abbassamento del tasso di rifinanziamento svaluta l'euro e accelera i processi di inflazione, fornendo liquidità al sistema bancario.

L'abbassamento del tasso di interesse della BCE è considerato negativo per l'euro. Se la BCE aumenta il tasso di rifinanziamento, ciò comporta un aumento delle quotazioni in euro.

Ultimi valori: