Indice dei responsabili degli acquisti del settore delle costruzioni S&P Global dell'Unione europea (PMI) (S&P Global European Union Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Unione Europea
EUR, Euro
S&P Global
Medio 46.7
44.7
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
46.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PMI delle costruzioni nell'Eurozona è compilato e pubblicato dall’IHS Markit. L'indicatore mostra il livello di attività dei responsabili degli acquisti del settore delle costruzioni nei paesi di riferimento.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai dirigenti degli acquisti in oltre 650 imprese di costruzione in Germania, Francia, Italia e Irlanda. I manager sono invitati a valutare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

  • Attività commerciale generale
  • Attività di costruzione di case
  • Attività di costruzione commerciale
  • Attività di ingegneria civile
  • Nuovi ordini
  • Occupazione
  • Quantità di acquisti
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Prezzi di input
  • Lavori con subappaltatori (attività, disponibilità, tariffe, qualità)
  • Produzione futura a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in salita o in calo o se rimangono gli stessi. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Il valore finale dell'indice è calcolato come valore ponderato degli indici nazionali, mentre i pesi sono assegnati in base al valore aggiunto nazionale delle costruzioni. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore delle costruzioni dell'Eurozona. È interpretato come un indicatore principale dell'attività e dell'inflazione del settore edile. La crescita del PMI del settore delle costruzioni è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore delle costruzioni S&P Global dell'Unione europea (PMI) (S&P Global European Union Construction Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
46.7
44.7
lug 2025
44.7
45.2
giu 2025
45.2
45.6
mag 2025
45.6
46.0
apr 2025
46.0
44.8
mar 2025
44.8
42.7
feb 2025
42.7
45.4
gen 2025
45.4
42.9
dic 2024
42.9
42.7
nov 2024
42.7
43.0
ott 2024
43.0
42.9
set 2024
42.9
41.4
ago 2024
41.4
41.4
lug 2024
41.4
41.8
giu 2024
41.8
42.9
mag 2024
42.9
41.9
apr 2024
41.9
42.4
mar 2024
42.4
42.9
feb 2024
42.9
41.3
gen 2024
41.3
43.6
dic 2023
43.6
43.4
nov 2023
43.4
51.8
ott 2023
51.8
43.6
set 2023
43.6
43.4
ago 2023
43.4
43.5
lug 2023
43.5
44.2
giu 2023
44.2
44.6
mag 2023
44.6
45.2
apr 2023
45.2
45.0
mar 2023
45.0
47.6
feb 2023
47.6
46.1
gen 2023
46.1
42.6
dic 2022
42.6
43.6
nov 2022
43.6
44.9
ott 2022
44.9
45.3
set 2022
45.3
44.2
ago 2022
44.2
45.7
lug 2022
45.7
47.0
giu 2022
47.0
49.2
mag 2022
49.2
50.4
apr 2022
50.4
52.8
mar 2022
52.8
56.3
feb 2022
56.3
56.6
gen 2022
56.6
52.9
dic 2021
52.9
53.3
nov 2021
53.3
51.2
ott 2021
51.2
50.0
set 2021
50.0
49.5
ago 2021
49.5
49.8
lug 2021
49.8
50.3
12
