Il PMI delle costruzioni nell'Eurozona è compilato e pubblicato dall’IHS Markit. L'indicatore mostra il livello di attività dei responsabili degli acquisti del settore delle costruzioni nei paesi di riferimento.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai dirigenti degli acquisti in oltre 650 imprese di costruzione in Germania, Francia, Italia e Irlanda. I manager sono invitati a valutare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

Attività commerciale generale

Attività di costruzione di case

Attività di costruzione commerciale

Attività di ingegneria civile

Nuovi ordini

Occupazione

Quantità di acquisti

Tempi di consegna dei fornitori

Prezzi di input

Lavori con subappaltatori (attività, disponibilità, tariffe, qualità)

Produzione futura a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in salita o in calo o se rimangono gli stessi. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Il valore finale dell'indice è calcolato come valore ponderato degli indici nazionali, mentre i pesi sono assegnati in base al valore aggiunto nazionale delle costruzioni. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore delle costruzioni dell'Eurozona. È interpretato come un indicatore principale dell'attività e dell'inflazione del settore edile. La crescita del PMI del settore delle costruzioni è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: