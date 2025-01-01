CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Discorso del Vicepresidente de Guindos della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Vice President de Guindos Speech)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Banca centrale europea (European Central Bank)
Settore
Denaro
Medio
Prossimo Evento Importanza

Il discorso del Vicepresidente della BCE è il secondo evento importante in base al grado di influenza tra i discorsi pubblici dei funzionari delle autorità di regolamentazione europee.

Il discorso del vicepresidente che suggerisce l'inasprimento della politica monetaria è considerato positivo per l'euro.