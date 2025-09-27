CalendarioSezioni

Vendite al dettaglio dell'Unione europea su base annuale (European Union Retail Sales y/y)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Consumatore
Basso 2.2% 3.0%
3.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.6%
2.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore delle vendite al dettaglio su base annuale mostra una variazione delle vendite al dettaglio dell'eurozona per il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo è corretto per l'inflazione attraverso l'uso di uno speciale deflatore. L'indicatore è anche destagionalizzato (ad esempio, per escludere l'effetto delle vendite natalizie o della stagione turistica estiva).

Il fatturato al dettaglio riflette la somma di tutte le fatture emesse da unità statistiche registrate per il periodo segnalato. Tutti i pagamenti, compresi i costi di imballaggio e trasporto, sono inclusi. Il calcolo tiene conto dei prezzi con tutti gli sconti e i bonus applicabili, ovvero l'importo effettivo ricevuto dal venditore, non i prezzi nominali dal catalogo. Sono escluse l'IVA e imposte simili, i costi di affitto, i redditi da personale (ad esempio, contributi o donazioni), le vendite di beni immobili e beni strumentali della società, i pagamenti di interessi e spese simili.

Il cambiamento delle vendite al dettaglio è considerato uno degli indicatori chiave della spesa dei consumatori e dell'attività dei consumatori. Questi ultimi influenzano il livello di inflazione nell’eurozona. Una maggiore spesa dei consumatori porta a un'inflazione più elevata e a una crescita dell'economia più attiva. Pertanto, un aumento delle vendite al dettaglio nell'eurozona può essere visto come favorevole per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al dettaglio dell'Unione europea su base annuale (European Union Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.2%
3.0%
3.5%
giu 2025
3.1%
2.2%
1.9%
mag 2025
1.8%
1.8%
2.7%
apr 2025
2.3%
1.6%
1.9%
mar 2025
1.5%
1.9%
1.9%
feb 2025
2.3%
1.2%
1.8%
gen 2025
1.5%
1.7%
2.2%
dic 2024
1.9%
1.4%
1.6%
nov 2024
1.2%
1.5%
2.1%
ott 2024
1.9%
2.7%
3.0%
set 2024
2.9%
1.2%
2.4%
ago 2024
0.8%
0.4%
-0.1%
lug 2024
-0.1%
-0.5%
-0.4%
giu 2024
-0.3%
0.0%
0.5%
mag 2024
0.3%
0.5%
0.6%
apr 2024
0.0%
1.2%
0.7%
mar 2024
0.7%
0.4%
-0.5%
feb 2024
-0.7%
-1.0%
gen 2024
-1.0%
-1.0%
-0.8%
dic 2023
-0.8%
-1.2%
-0.4%
nov 2023
-1.1%
-2.0%
-0.8%
ott 2023
-1.2%
-2.1%
-2.9%
set 2023
-2.9%
-2.1%
-1.8%
ago 2023
-2.1%
-2.2%
-1.0%
lug 2023
-1.0%
-2.2%
-1.0%
giu 2023
-1.4%
-2.2%
-2.4%
mag 2023
-2.9%
-2.0%
-2.9%
apr 2023
-2.6%
-1.8%
-3.3%
mar 2023
-3.8%
-1.5%
-2.4%
feb 2023
-3.0%
1.6%
-1.8%
gen 2023
-2.3%
1.9%
-2.8%
dic 2022
-2.8%
2.1%
-2.6%
nov 2022
-2.8%
2.4%
-2.6%
ott 2022
-2.7%
2.7%
0.0%
set 2022
-0.6%
2.9%
-1.4%
ago 2022
-2.0%
3.1%
-1.2%
lug 2022
-0.9%
3.4%
-3.2%
giu 2022
-3.7%
3.9%
0.4%
mag 2022
0.2%
4.3%
4.0%
apr 2022
3.9%
4.5%
1.6%
mar 2022
0.8%
4.7%
5.2%
feb 2022
5.0%
4.2%
8.4%
gen 2022
7.8%
3.4%
2.1%
dic 2021
2.0%
3.0%
8.2%
nov 2021
7.8%
2.3%
1.7%
ott 2021
1.4%
1.9%
2.6%
set 2021
2.5%
1.6%
1.5%
ago 2021
0.0%
1.2%
3.1%
lug 2021
3.1%
0.6%
5.4%
giu 2021
5.0%
0.0%
8.6%
12345
