L'indicatore delle vendite al dettaglio su base annuale mostra una variazione delle vendite al dettaglio dell'eurozona per il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo è corretto per l'inflazione attraverso l'uso di uno speciale deflatore. L'indicatore è anche destagionalizzato (ad esempio, per escludere l'effetto delle vendite natalizie o della stagione turistica estiva).

Il fatturato al dettaglio riflette la somma di tutte le fatture emesse da unità statistiche registrate per il periodo segnalato. Tutti i pagamenti, compresi i costi di imballaggio e trasporto, sono inclusi. Il calcolo tiene conto dei prezzi con tutti gli sconti e i bonus applicabili, ovvero l'importo effettivo ricevuto dal venditore, non i prezzi nominali dal catalogo. Sono escluse l'IVA e imposte simili, i costi di affitto, i redditi da personale (ad esempio, contributi o donazioni), le vendite di beni immobili e beni strumentali della società, i pagamenti di interessi e spese simili.

Il cambiamento delle vendite al dettaglio è considerato uno degli indicatori chiave della spesa dei consumatori e dell'attività dei consumatori. Questi ultimi influenzano il livello di inflazione nell’eurozona. Una maggiore spesa dei consumatori porta a un'inflazione più elevata e a una crescita dell'economia più attiva. Pertanto, un aumento delle vendite al dettaglio nell'eurozona può essere visto come favorevole per le quotazioni in euro.

