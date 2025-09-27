L'indice del sentimento economico ZEW è calcolato mensilmente dal Centro di ricerca economica europea (Mannheim, Germania) sulla base delle indagini di un massimo di 350 analisti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari delle società.

Gli esperti sono invitati a esprimere una valutazione delle condizioni economiche effettive e delle aspettative a sei mesi per quanto riguarda le condizioni economiche, i tassi di inflazione, i tassi di interesse a breve e lungo termine, i mercati azionari, i tassi di cambio dell'euro rispetto alle altre principali valute e i prezzi del petrolio. Le domande riguardano separatamente le situazioni in Germania, Francia, Italia e nell'eurozona nel suo complesso. L'indicatore è calcolato anche per gli Stati Uniti, il Giappone e il Regno Unito.

I partecipanti al sondaggio forniscono la valutazione qualitativa piuttosto che quantitativa, cioè se il parametro può crescere, diminuire o rimanere invariato. L'indice viene calcolato come differenza tra previsioni positive e negative. Ad esempio, se il 30% dei partecipanti si aspetta che la situazione economica migliori e il 40% si aspetta che si deteriori, allora l'indice del sentimento economico ZEW assumerebbe un valore di -10. Il valore positivo significa che la quota di ottimisti è superiore alla quota di pessimisti, e viceversa.

L'indice riflette il sentiment degli investitori istituzionali. La crescita dell'indice significa aspettative favorevoli. Ciò consente di prevedere la crescita degli investimenti effettuati nell'economia dell'eurozona. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori: