CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice del sentimento economico ZEW dell'Unione europea (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Centro per la Ricerca Economica Europea (Centre for European Economic Research)
Settore
Azienda
Medio 26.1 17.6
25.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
16.5
26.1
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice del sentimento economico ZEW è calcolato mensilmente dal Centro di ricerca economica europea (Mannheim, Germania) sulla base delle indagini di un massimo di 350 analisti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari delle società.

Gli esperti sono invitati a esprimere una valutazione delle condizioni economiche effettive e delle aspettative a sei mesi per quanto riguarda le condizioni economiche, i tassi di inflazione, i tassi di interesse a breve e lungo termine, i mercati azionari, i tassi di cambio dell'euro rispetto alle altre principali valute e i prezzi del petrolio. Le domande riguardano separatamente le situazioni in Germania, Francia, Italia e nell'eurozona nel suo complesso. L'indicatore è calcolato anche per gli Stati Uniti, il Giappone e il Regno Unito.

I partecipanti al sondaggio forniscono la valutazione qualitativa piuttosto che quantitativa, cioè se il parametro può crescere, diminuire o rimanere invariato. L'indice viene calcolato come differenza tra previsioni positive e negative. Ad esempio, se il 30% dei partecipanti si aspetta che la situazione economica migliori e il 40% si aspetta che si deteriori, allora l'indice del sentimento economico ZEW assumerebbe un valore di -10. Il valore positivo significa che la quota di ottimisti è superiore alla quota di pessimisti, e viceversa.

L'indice riflette il sentiment degli investitori istituzionali. La crescita dell'indice significa aspettative favorevoli. Ciò consente di prevedere la crescita degli investimenti effettuati nell'economia dell'eurozona. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del sentimento economico ZEW dell'Unione europea (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
26.1
17.6
25.1
ago 2025
25.1
18.3
36.1
lug 2025
36.1
16.4
35.3
giu 2025
35.3
16.6
11.6
mag 2025
11.6
0.7
-18.5
apr 2025
-18.5
27.1
39.8
mar 2025
39.8
36.1
24.2
feb 2025
24.2
-5.3
18.0
gen 2025
18.0
39.0
17.0
dic 2024
17.0
-15.9
12.5
nov 2024
12.5
31.3
20.1
ott 2024
20.1
21.3
9.3
set 2024
9.3
7.5
17.9
ago 2024
17.9
41.1
43.7
lug 2024
43.7
49.5
51.3
giu 2024
51.3
49.2
47.0
mag 2024
47.0
-0.8
43.9
apr 2024
43.9
6.0
33.5
mar 2024
33.5
25.0
feb 2024
25.0
22.7
gen 2024
22.7
23.0
dic 2023
23.0
8.0
13.8
nov 2023
13.8
-3.3
2.3
ott 2023
2.3
-7.2
-8.9
set 2023
-8.9
-8.8
-5.5
ago 2023
-5.5
-11.1
-12.2
lug 2023
-12.2
-9.7
-10.0
giu 2023
-10.0
-1.5
-9.4
mag 2023
-9.4
8.2
6.4
apr 2023
6.4
19.8
10.0
mar 2023
10.0
23.2
29.7
feb 2023
29.7
-29.7
16.7
gen 2023
16.7
-61.5
-23.6
dic 2022
-23.6
-67.2
-38.7
nov 2022
-38.7
-67.0
-59.7
ott 2022
-59.7
-60.6
-60.7
set 2022
-60.7
-52.0
-54.9
ago 2022
-54.9
-42.5
-51.1
lug 2022
-51.1
-32.8
-28.0
giu 2022
-28.0
-24.3
-29.5
mag 2022
-29.5
-41.0
-43.0
apr 2022
-43.0
0.2
-38.7
mar 2022
-38.7
49.3
48.6
feb 2022
48.6
38.4
49.4
gen 2022
49.4
26.4
26.8
dic 2021
26.8
23.5
25.9
nov 2021
25.9
26.1
21.0
ott 2021
21.0
37.0
31.1
set 2021
31.1
52.2
42.7
ago 2021
42.7
72.0
61.2
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento