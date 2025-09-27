CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei prezzi alla produzione (IPP) dell'Unione europea su base mensile (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Prezzi
Basso 0.4% -0.2%
0.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.1%
0.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) su base mensile caratterizza una variazione dei prezzi dei beni fabbricati nell'eurozona e venduti sul mercato interno nel mese specificato rispetto al precedente. L'indice è calcolato dal punto di vista del produttore. Il valore riflette i prezzi base, esclusa l'IVA, e imposte analoghe direttamente correlate al fatturato dei prodotti. Gli importi effettivi delle transazioni vengono utilizzati nel calcolo per riflettere il movimento dei prezzi reali.

Eurostat calcola e pubblica dati aggregati per tutti gli Stati membri. I dati sono ottenuti da un sondaggio di diverse migliaia di imprese manifatturiere. I produttori sono divisi in tre gruppi: società minerarie, società industriali e fornitori di elettricità, gas e acqua. La variazione di prezzo è stimata rispetto al periodo di base. Il periodo di base viene rivisto ogni 5 anni ed è attualmente fissato al 2010. Anche le ponderazioni relative degli Stati membri nel calcolo dell'indice aggregato sono riviste di volta in volta.

L’IPP registra i movimenti dei prezzi a livello di produzione, prima che i prodotti appaiano sul mercato al dettaglio. Pertanto, consente di prevedere ulteriori variazioni dei prezzi a livello di consumatore. L’IPP è utilizzato come indicatore principale delle pressioni inflazionistiche. I dati vengono utilizzati durante la preparazione della politica monetaria.

L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi alla produzione (IPP) dell'Unione europea su base mensile (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.4%
-0.2%
0.8%
giu 2025
0.8%
0.3%
-0.6%
mag 2025
-0.6%
-1.7%
-2.2%
apr 2025
-2.2%
-0.3%
-1.7%
mar 2025
-1.6%
0.6%
0.2%
feb 2025
0.2%
0.5%
0.7%
gen 2025
0.8%
0.5%
0.5%
dic 2024
0.4%
0.8%
1.7%
nov 2024
1.6%
-0.6%
0.4%
ott 2024
0.4%
-0.5%
-0.6%
set 2024
-0.6%
0.7%
0.6%
ago 2024
0.6%
0.8%
0.7%
lug 2024
0.8%
0.3%
0.6%
giu 2024
0.5%
-0.5%
-0.2%
mag 2024
-0.2%
-0.6%
-1.0%
apr 2024
-1.0%
-0.2%
-0.5%
mar 2024
-0.4%
-0.6%
-1.1%
feb 2024
-1.0%
-0.9%
gen 2024
-0.9%
-0.2%
-0.8%
dic 2023
-0.8%
0.2%
-0.3%
nov 2023
-0.3%
0.1%
0.3%
ott 2023
0.2%
-0.7%
0.5%
set 2023
0.5%
-1.2%
0.7%
ago 2023
0.6%
-3.2%
-0.5%
lug 2023
-0.5%
-3.5%
-0.4%
giu 2023
-0.4%
-3.9%
-1.9%
mag 2023
-1.9%
-3.9%
-3.2%
apr 2023
-3.2%
-3.2%
-1.3%
mar 2023
-1.6%
-2.8%
-0.4%
feb 2023
-0.5%
-2.7%
-2.8%
gen 2023
-2.8%
-1.4%
1.1%
dic 2022
1.1%
-1.7%
-1.0%
nov 2022
-0.9%
-0.5%
-3.0%
ott 2022
-2.9%
2.8%
1.6%
set 2022
1.6%
2.8%
5.0%
ago 2022
5.0%
1.8%
4.0%
lug 2022
4.0%
0.0%
1.3%
giu 2022
1.1%
2.4%
0.5%
mag 2022
0.7%
3.1%
1.2%
apr 2022
1.2%
4.3%
5.3%
mar 2022
5.3%
2.7%
1.1%
feb 2022
1.1%
4.5%
5.1%
gen 2022
5.2%
3.6%
3.0%
dic 2021
2.9%
3.0%
1.8%
nov 2021
1.8%
5.9%
5.4%
ott 2021
5.4%
2.2%
2.8%
set 2021
2.7%
1.2%
1.1%
ago 2021
1.1%
1.6%
2.5%
lug 2021
2.3%
0.3%
1.4%
giu 2021
1.4%
1.5%
1.3%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento