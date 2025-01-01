CalendarioSezioni

Discorso di Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Executive Board Member Schnabel Speech)

Unione Europea
EUR, Euro
Banca centrale europea (European Central Bank)
Denaro
Il discorso di Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, può chiarire alcuni aspetti della regolamentazione finanziaria nell’eurozona. Il Consiglio della BCE è composto da sei funzionari che hanno il diritto di voto nelle decisioni della BCE in materia di tassi di interesse e di politica monetaria. Tutti loro sono considerati oratori importanti, i cui discorsi possono contenere informazioni utili per gli analisti.

Isabel Schnabel è un'economista tedesca membro del Consiglio della BCE dal 2019. Partecipa spesso a vari eventi della Commissione europea, parla a vari forum internazionali, conferenze e congressi, conferenze agli studenti, ecc.

Se la retorica del membro del Comitato esecutivo della BCE suggerisce possibili sviluppi nella politica monetaria, come l'allentamento o l'inasprimento, questo potrebbe essere il motivo per osservare da vicino i discorsi del Presidente e del Vicepresidente della BCE. I discorsi di Isabel Schnabel raramente hanno un effetto diretto sulle quotazioni dell'euro.