Il discorso di Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, può chiarire alcuni aspetti della regolamentazione finanziaria nell’eurozona. Il Consiglio della BCE è composto da sei funzionari che hanno il diritto di voto nelle decisioni della BCE in materia di tassi di interesse e di politica monetaria. Tutti loro sono considerati oratori importanti, i cui discorsi possono contenere informazioni utili per gli analisti.

Isabel Schnabel è un'economista tedesca membro del Consiglio della BCE dal 2019. Partecipa spesso a vari eventi della Commissione europea, parla a vari forum internazionali, conferenze e congressi, conferenze agli studenti, ecc.

Se la retorica del membro del Comitato esecutivo della BCE suggerisce possibili sviluppi nella politica monetaria, come l'allentamento o l'inasprimento, questo potrebbe essere il motivo per osservare da vicino i discorsi del Presidente e del Vicepresidente della BCE. I discorsi di Isabel Schnabel raramente hanno un effetto diretto sulle quotazioni dell'euro.