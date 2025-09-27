L'indice del costo del lavoro su base annuale riflette le variazioni del costo orario del lavoro pagate dai datori di lavoro per il trimestre in corso rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'indice è calcolato in termini nominali e non è corretto per l'inflazione. È calcolato come il rapporto tra il costo del lavoro di un singolo dipendente e la produttività del lavoro (definito come PIL per una persona occupata).

Il calcolo dell'indice include salari regolari e altre spese per i dipendenti. Le spese salariali includono quanto segue: salari diretti, bonus e indennità (sia in termini monetari che fisici), giorni di ferie non utilizzati, costi in natura (pasti, tè, carburante, auto aziendale). Altre spese includono i contributi sociali dei datori di lavoro, l'imposta sul lavoro, i pagamenti di invalidità, i pagamenti delle pensioni, ecc.

Il costo del lavoro non include i costi di formazione professionale, le spese per gli abiti da lavoro e gli strumenti, nonché i costi di assunzione.

Il calcolo dell'indice si basa su dati amministrativi aggregati e informazioni provenienti da sondaggi sui datori di lavoro nell’eurozona. Vengono inoltre utilizzate procedure per la valutazione statistica. Il peso di un singolo Stato membro nel calcolo dell'indice è determinato in base alla sua quota di costo del lavoro rispetto al resto degli Stati membri dell’eurozona.

L'indicatore consente di valutare l'inflazione e prevedere la crescita della spesa dei consumatori. Il costo del lavoro è un importante indicatore potenziale dell'inflazione. L'indicatore è strettamente monitorato dagli economisti, poiché viene utilizzato nella preparazione della politica monetaria dell'eurozona. È anche importante nell'analisi economica. La crescita del costo del lavoro può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

