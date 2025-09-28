CalendarioSezioni

Prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea su base annuale (European Union Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
PIL
Medio 1.4% 1.4%
1.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.3%
1.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il prodotto interno lordo su base annuale riflette una variazione del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti nell'eurozona nel trimestre specificato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il calcolo esclude il prezzo dei beni e dei servizi utilizzati nella produzione intermedia. I dati sono destagionalizzati. Il PIL dell’eurozona è calcolato sulla base dei singoli PIL degli Stati membri.

La formula per il calcolo del PIL basato sulla spesa assomiglia generalmente alla somma delle seguenti componenti:

  • Spese per consumi personali
  • Investimenti lordi di capitale (investimenti in società private, ad esempio attrezzature)
  • Spesa pubblica (sia consumi che investimenti)
  • Esportazioni nette (esportazioni meno importazioni. Il valore può essere negativo)

Le fonti di dati più importanti disponibili nelle sintesi nazionali per i paesi dell’eurozona sono le seguenti:

  • Indagini congiunturali a breve termine, le quali forniscono dati su vendite e fatturato, acquisti, scorte, retribuzione e occupazione dei lavoratori, indici di produzione e vendite al dettaglio
  • Indagini sulle famiglie in materia di redditi e spese per beni e servizi
  • Statistiche dei prezzi (IPC, IPP, indici dei prezzi all'importazione e all'esportazione, indice dei costi di costruzione)
  • Statistiche del commercio estero
  • Dati provenienti da fonti amministrative (entrate e spese pubbliche, bilanci, dichiarazioni dei redditi, permessi di costruzione, dati sull'occupazione, ecc.).

Il PIL è l'indicatore chiave della salute economica dell'eurozona. La crescita dell'indicatore significa un aumento dell'economia e del benessere della popolazione. Pertanto, la crescita del PIL potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea su base annuale (European Union Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025 prelim.
1.4%
1.4%
1.5%
2 Q 2025 prelim.
1.4%
1.1%
1.5%
1 Q 2025 prelim.
1.2%
1.2%
1.2%
1 Q 2025 prelim.
1.2%
0.7%
1.2%
4 Q 2024 prelim.
0.9%
0.9%
0.9%
4 Q 2024 prelim.
0.9%
0.8%
0.9%
3 Q 2024
0.9%
0.9%
3 Q 2024 prelim.
0.9%
0.9%
0.6%
3 Q 2024 prelim.
0.9%
0.5%
0.6%
2 Q 2024
0.6%
0.6%
2 Q 2024 prelim.
0.6%
0.6%
0.5%
2 Q 2024 prelim.
0.6%
0.4%
0.5%
1 Q 2024
0.4%
0.4%
0.4%
1 Q 2024 prelim.
0.4%
0.4%
0.1%
1 Q 2024 prelim.
0.4%
0.1%
0.1%
4 Q 2023
0.1%
0.1%
0.1%
4 Q 2023 prelim.
0.1%
0.1%
0.1%
4 Q 2023 prelim.
0.1%
0.0%
0.0%
3 Q 2023
0.0%
0.1%
0.1%
3 Q 2023 prelim.
0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2023 prelim.
0.1%
0.5%
0.5%
2 Q 2023
0.5%
0.6%
0.6%
2 Q 2023 prelim.
0.6%
0.6%
0.6%
2 Q 2023 prelim.
0.6%
1.1%
1.1%
1 Q 2023
1.0%
1.3%
1.3%
1 Q 2023 prelim.
1.3%
1.3%
1.3%
1 Q 2023 prelim.
1.3%
1.9%
1.8%
4 Q 2022
1.9%
1.9%
1.9%
4 Q 2022 prelim.
1.9%
1.9%
1.9%
4 Q 2022 prelim.
1.9%
2.2%
2.3%
3 Q 2022
2.3%
2.1%
2.1%
3 Q 2022 prelim.
2.1%
2.1%
2.1%
3 Q 2022 prelim.
2.1%
4.0%
4.3%
2 Q 2022
4.1%
3.9%
3.9%
2 Q 2022 prelim.
3.9%
4.0%
4.0%
2 Q 2022 prelim.
4.0%
5.3%
5.4%
1 Q 2022
5.4%
5.1%
5.1%
1 Q 2022 prelim.
5.1%
5.0%
5.0%
1 Q 2022 prelim.
5.0%
4.6%
4.7%
4 Q 2021
4.6%
4.6%
4.6%
4 Q 2021 prelim.
4.6%
4.6%
4.6%
4 Q 2021 prelim.
4.6%
3.8%
3.9%
3 Q 2021
3.9%
3.7%
3.7%
3 Q 2021 prelim.
3.7%
3.7%
3.7%
3 Q 2021 prelim.
3.7%
15.2%
14.2%
2 Q 2021
14.3%
13.6%
13.6%
2 Q 2021 prelim.
13.6%
13.7%
13.7%
2 Q 2021 prelim.
13.7%
-1.5%
-1.3%
1 Q 2021
-1.3%
-1.8%
-1.8%
1 Q 2021 prelim.
-1.8%
-1.8%
-1.8%
