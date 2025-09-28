Il prodotto interno lordo su base annuale riflette una variazione del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti nell'eurozona nel trimestre specificato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il calcolo esclude il prezzo dei beni e dei servizi utilizzati nella produzione intermedia. I dati sono destagionalizzati. Il PIL dell’eurozona è calcolato sulla base dei singoli PIL degli Stati membri.

La formula per il calcolo del PIL basato sulla spesa assomiglia generalmente alla somma delle seguenti componenti:

Spese per consumi personali

Investimenti lordi di capitale (investimenti in società private, ad esempio attrezzature)

Spesa pubblica (sia consumi che investimenti)

Esportazioni nette (esportazioni meno importazioni. Il valore può essere negativo)

Le fonti di dati più importanti disponibili nelle sintesi nazionali per i paesi dell’eurozona sono le seguenti:

Indagini congiunturali a breve termine, le quali forniscono dati su vendite e fatturato, acquisti, scorte, retribuzione e occupazione dei lavoratori, indici di produzione e vendite al dettaglio

Indagini sulle famiglie in materia di redditi e spese per beni e servizi

Statistiche dei prezzi (IPC, IPP, indici dei prezzi all'importazione e all'esportazione, indice dei costi di costruzione)

Statistiche del commercio estero

Dati provenienti da fonti amministrative (entrate e spese pubbliche, bilanci, dichiarazioni dei redditi, permessi di costruzione, dati sull'occupazione, ecc.).

Il PIL è l'indicatore chiave della salute economica dell'eurozona. La crescita dell'indicatore significa un aumento dell'economia e del benessere della popolazione. Pertanto, la crescita del PIL potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori: