CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Decisione sul tasso di deposito della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Banca centrale europea (European Central Bank)
Settore
Denaro
Alto 2.00%
2.00%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.00%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La decisione sul tasso di deposito della Banca centrale europea viene presa dal Consiglio direttivo della BCE ogni sei settimane, durante una riunione sulla politica monetaria, ed è annunciata subito dopo la riunione.

Si tratta di uno dei tre tassi di interesse di riferimento adottati dalla BCE (gli altri due sono il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale). Il tasso sui depositi presso la banca centrale è utilizzato dalle banche commerciali per effettuare depositi a notte presso l'Eurosistema. La BCE prende la decisione sui tassi di deposito in base alle prospettive inflazionistiche e alla crescita economica.

Quando lo scopo è quello di raggiungere una crescita economica intensiva e di aumentare l'inflazione a un livello obiettivo (il livello attuale nell'eurozona è del 2%), le banche centrali spesso riducono i tassi di interesse, compresi i tassi sui depositi presso le strutture. Il tasso sui depositi agevolati è negativo dal 2014: le banche pagano per conservare i loro soldi. I tassi negativi mirano a intensificare i flussi finanziari incoraggiando le banche a investire denaro nell'economia nazionale e a prestare denaro ad altre banche o società.

Il taglio dei tassi sui depositi agevolati porta a un tasso in euro più basso.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sul tasso di deposito della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.25%
2.25%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.50%
3.50%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.00%
2.00%
1.50%
1.50%
0.75%
0.75%
0.00%
0.00%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.40%
-0.40%
-0.40%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento