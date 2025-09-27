Calendario Economico
Decisione sul tasso di deposito della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)
|Alto
|2.00%
|
2.00%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
2.00%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La decisione sul tasso di deposito della Banca centrale europea viene presa dal Consiglio direttivo della BCE ogni sei settimane, durante una riunione sulla politica monetaria, ed è annunciata subito dopo la riunione.
Si tratta di uno dei tre tassi di interesse di riferimento adottati dalla BCE (gli altri due sono il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale). Il tasso sui depositi presso la banca centrale è utilizzato dalle banche commerciali per effettuare depositi a notte presso l'Eurosistema. La BCE prende la decisione sui tassi di deposito in base alle prospettive inflazionistiche e alla crescita economica.
Quando lo scopo è quello di raggiungere una crescita economica intensiva e di aumentare l'inflazione a un livello obiettivo (il livello attuale nell'eurozona è del 2%), le banche centrali spesso riducono i tassi di interesse, compresi i tassi sui depositi presso le strutture. Il tasso sui depositi agevolati è negativo dal 2014: le banche pagano per conservare i loro soldi. I tassi negativi mirano a intensificare i flussi finanziari incoraggiando le banche a investire denaro nell'economia nazionale e a prestare denaro ad altre banche o società.
Il taglio dei tassi sui depositi agevolati porta a un tasso in euro più basso.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sul tasso di deposito della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)"indicatore macroeconomico.
