Calendario Economico
Massa monetaria M3 della Banca centrale europea (BCE) su base annuale (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)
|Basso
|2.9%
|3.2%
|
3.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.9%
|
2.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La massa monetaria è una delle variabili più importanti di un'economia. Sebbene non esista una definizione uniforme, è sempre classificata in base alla disponibilità e la categoria superiore successiva include tutte quelle inferiori. La BCE definisce la prima categoria di aggregati monetari, M0, come valuta circolante, cioè monete e banconote, M1 come M0 più fondi su conti correnti (pagabili su richiesta), M2 come M1 più depositi a tempo determinato fino a 2 anni e depositi a risparmio rimborsabili con preavviso fino a un massimo di 3 mesi e, infine, M3 come M2 più azioni in fondi del mercato monetario o titoli e accordi di riacquisto e titoli di debito con scadenza fino a 2 anni. Di questi diversi aggregati monetari, M3 è il più importante in quanto è il più stabile. Se, ad esempio, cambiasse solo il tasso di interesse di risparmio, M1 e M2 verrebbero ridistribuiti, ma M3 rimane costante.
In generale, si assume una relazione positiva tra la crescita della massa monetaria M3 e quella dell'inflazione, della crescita economica e del reddito. Ciò significa che una massa monetaria insufficiente M3 ha influenze negative sulle altre tre variabili economiche. Un aumento di M3 dovrebbe quindi avere un impatto positivo sulla valuta poiché anche il reddito e l'inflazione aumenteranno di conseguenza.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Massa monetaria M3 della Banca centrale europea (BCE) su base annuale (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress