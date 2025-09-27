La massa monetaria è una delle variabili più importanti di un'economia. Sebbene non esista una definizione uniforme, è sempre classificata in base alla disponibilità e la categoria superiore successiva include tutte quelle inferiori. La BCE definisce la prima categoria di aggregati monetari, M0, come valuta circolante, cioè monete e banconote, M1 come M0 più fondi su conti correnti (pagabili su richiesta), M2 come M1 più depositi a tempo determinato fino a 2 anni e depositi a risparmio rimborsabili con preavviso fino a un massimo di 3 mesi e, infine, M3 come M2 più azioni in fondi del mercato monetario o titoli e accordi di riacquisto e titoli di debito con scadenza fino a 2 anni. Di questi diversi aggregati monetari, M3 è il più importante in quanto è il più stabile. Se, ad esempio, cambiasse solo il tasso di interesse di risparmio, M1 e M2 verrebbero ridistribuiti, ma M3 rimane costante.

In generale, si assume una relazione positiva tra la crescita della massa monetaria M3 e quella dell'inflazione, della crescita economica e del reddito. Ciò significa che una massa monetaria insufficiente M3 ha influenze negative sulle altre tre variabili economiche. Un aumento di M3 dovrebbe quindi avere un impatto positivo sulla valuta poiché anche il reddito e l'inflazione aumenteranno di conseguenza.

Ultimi valori: