L'indicatore costi salariali su base annuale mostra una variazione della retribuzione oraria media dei dipendenti dell'UE nel trimestre specificato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. È una delle due componenti dell'indice del costo del lavoro. I salari comprendono la retribuzione diretta pagata ai dipendenti, i bonus e le indennità (monetarie e in natura), i giorni di ferie non utilizzati, i costi in natura (pasti, tè, carburante, spese di viaggio, se il datore di lavoro li paga).

Le statistiche salariali negli Stati membri dell'UE sono raccolte su base mensile, trimestrale e annuale. Lo studio include un sondaggio molto dettagliato tenuto ogni quattro anni. Le aziende che impiegano 10 o più dipendenti partecipano al sondaggio. Lo studio copre tutti i settori dell'economia, ad eccezione dell'agricoltura, della pesca, della pubblica amministrazione e delle famiglie.

I risultati vengono quindi calcolati per estrapolazione in base al fattore di prestazione. La versione completa del rapporto presenta dati aggregati per l'eurozona (19 paesi), l'Unione europea (28 paesi) e ciascuno stato separatamente.

L'indicatore consente di valutare l'inflazione e prevedere la crescita della spesa dei consumatori. Il costo del lavoro è un importante indicatore potenziale dell'inflazione. L'indicatore è strettamente monitorato dagli economisti, poiché viene utilizzato nella preparazione della politica monetaria dell'eurozona. È anche importante nell'analisi economica.

La crescita dei salari consente di prevedere un aumento della spesa al consumo e una crescita inflazionistica. Ciò ha un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori: