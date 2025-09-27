CalendarioSezioni

Costi salariali dell'Unione europea su base annuale (European Union Wage Costs y/y)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Lavoro
Medio 3.7% 4.7%
3.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore costi salariali su base annuale mostra una variazione della retribuzione oraria media dei dipendenti dell'UE nel trimestre specificato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. È una delle due componenti dell'indice del costo del lavoro. I salari comprendono la retribuzione diretta pagata ai dipendenti, i bonus e le indennità (monetarie e in natura), i giorni di ferie non utilizzati, i costi in natura (pasti, tè, carburante, spese di viaggio, se il datore di lavoro li paga).

Le statistiche salariali negli Stati membri dell'UE sono raccolte su base mensile, trimestrale e annuale. Lo studio include un sondaggio molto dettagliato tenuto ogni quattro anni. Le aziende che impiegano 10 o più dipendenti partecipano al sondaggio. Lo studio copre tutti i settori dell'economia, ad eccezione dell'agricoltura, della pesca, della pubblica amministrazione e delle famiglie.

I risultati vengono quindi calcolati per estrapolazione in base al fattore di prestazione. La versione completa del rapporto presenta dati aggregati per l'eurozona (19 paesi), l'Unione europea (28 paesi) e ciascuno stato separatamente.

L'indicatore consente di valutare l'inflazione e prevedere la crescita della spesa dei consumatori. Il costo del lavoro è un importante indicatore potenziale dell'inflazione. L'indicatore è strettamente monitorato dagli economisti, poiché viene utilizzato nella preparazione della politica monetaria dell'eurozona. È anche importante nell'analisi economica.

La crescita dei salari consente di prevedere un aumento della spesa al consumo e una crescita inflazionistica. Ciò ha un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Costi salariali dell'Unione europea su base annuale (European Union Wage Costs y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
3.7%
4.7%
3.4%
1 Q 2025
3.4%
4.9%
4.1%
4 Q 2024
4.1%
4.8%
4.4%
3 Q 2024
4.4%
4.8%
4.5%
2 Q 2024
4.5%
4.9%
5.3%
1 Q 2024
5.3%
4.3%
3.1%
4 Q 2023
3.1%
5.4%
5.3%
3 Q 2023
5.3%
5.1%
4.6%
2 Q 2023
4.6%
3.5%
4.9%
1 Q 2023
4.6%
3.3%
5.0%
4 Q 2022
5.1%
3.0%
3.0%
3 Q 2022
2.1%
2.9%
3.2%
2 Q 2022
4.1%
2.0%
3.7%
1 Q 2022
2.7%
1.2%
1.5%
4 Q 2021
1.5%
1.5%
2.2%
3 Q 2021
2.3%
1.5%
-0.5%
2 Q 2021
-0.4%
3.5%
2.1%
1 Q 2021
2.2%
4.2%
3.5%
4 Q 2020
3.5%
2.8%
2.2%
3 Q 2020
2.2%
5.2%
4.5%
2 Q 2020
5.2%
3.1%
3.9%
1 Q 2020
3.4%
2.9%
2.4%
4 Q 2019
2.3%
3.0%
2.6%
3 Q 2019
2.6%
2.8%
2.8%
2 Q 2019
2.7%
2.6%
2.7%
1 Q 2019
2.5%
2.2%
2.3%
4 Q 2018
2.3%
2.0%
2.3%
3 Q 2018
2.4%
1.6%
2.1%
2 Q 2018
1.9%
1.9%
1.8%
1 Q 2018
1.8%
1.8%
1.6%
4 Q 2017
1.7%
1.6%
1.6%
3 Q 2017
1.6%
1.4%
2.1%
2 Q 2017
2.0%
1.4%
1.3%
1 Q 2017
1.4%
1.6%
4 Q 2016
1.6%
1.5%
3 Q 2016
1.6%
0.9%
2 Q 2016
0.9%
1.7%
1 Q 2016
1.8%
1.5%
4 Q 2015
1.5%
1.5%
3 Q 2015
1.4%
2.0%
2 Q 2015
1.9%
2.0%
1 Q 2015
2.2%
1.1%
4 Q 2014
1.0%
1.4%
3 Q 2014
1.4%
1.4%
2 Q 2014
1.2%
